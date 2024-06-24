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Trabzonspor 5 transferi resmen açıkladı!

Türkiye'de transferi dönemi 24 Haziran itibarıyla resmen başladı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor, tescil dönemine hızlı bir giriş yaptı. Fırtına, tam 5 yıldız futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:30
Trabzonspor 5 transferi resmen açıkladı!

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Türkiye'de transferi dönemi 24 Haziran itibarıyla resmen başladı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor, tescil dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fırtına; Ozan Tufan, Draguş, Lundstram, Barisic ve Nwakaeme transferlerini KAP'a bildirdi.

Romanya ile iyi bir turnuva geçiren Dragus da bordo-mavili formayı giyecek.Romanya ile iyi bir turnuva geçiren Dragus da bordo-mavili formayı giyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular; Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram ve Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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