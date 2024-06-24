Trabzonspor 5 transferi resmen açıkladı!

Türkiye'de transferi dönemi 24 Haziran itibarıyla resmen başladı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor , tescil dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Romanya ile iyi bir turnuva geçiren Dragus da bordo-mavili formayı giyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular; Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram ve Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."