Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, bu skorun ardından adlarını grup lideri olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Millilerimiz ise bu skorun ardından gruptan çıkma şansını Çekya maçına bırakmış oldu.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Çekya ile Gürcistan'ın berabere kalması, bizim oldukça işimize yaradı.

GRUPLARDA OLUŞAN PUAN DURUMU İşte ikinci maçların ardından EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu ve millilerimize tur atlamak için gerekenler...