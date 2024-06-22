SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye Portekiz maçıyla beraber gruplardaki ikinci maçlar da sona erdi. Bazı takımlar adlarını son 16 turuna yazdırmayı başarırken, Portekiz'e mağlup olan millilerimiz işini son maça bıraktı. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 21:42 Güncelleme 22 Haziran 2024, 21:42
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız ikinci hafta maçında Portekiz ile karşılaştı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Milliler, iki devrede de yediği gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Portekiz'e galibiyeti getiren goller, Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes kaydetti.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Bu sonucun ardından ilk hafta aldığı Gürcistan galibiyetiyle grupta lider olan Ay Yıldızlılar, koltuğu Portekiz'e devretmiş oldu.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, bu skorun ardından adlarını grup lideri olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Millilerimiz ise bu skorun ardından gruptan çıkma şansını Çekya maçına bırakmış oldu.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Grubun diğer karşılaşmasında ise Çekya ile Gürcistan'ın berabere kalması, bizim oldukça işimize yaradı.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

GRUPLARDA OLUŞAN PUAN DURUMU

İşte ikinci maçların ardından EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu ve millilerimize tur atlamak için gerekenler...

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

A GRUBU

Almanya 6 (Üst turda)
İsviçre 4
İskoçya 1
Macaristan 0

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

B GRUBU

İspanya 6 (Üst turda)
İtalya 3
Arnavutluk 1
Hırvatistan 1

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

C GRUBU

İngiltere 4
Danimarka 2
Slovenya 2
Sırbistan 1

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

D GRUBU

Hollanda 4
Fransa 4
Avusturya 3
Polonya 0 (Elendi)

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

E GRUBU

Romanya 3 (Maç eksiği)
Ukrayna 3
Slovakya 3
Belçika 0 (Maç eksiği)

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

F GRUBU

Portekiz 6 (Üst turda)
Türkiye 3
Çekya 1
Gürcistan 1

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

TÜRKİYE ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Gruptan çıkma şansını son maça bırakan Türkiye, Çekya'yı mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak.

Çekya - Gürcistan maçının berabere bitmesi nedeniyle Millilere son maçta 1 puan da yetecek.

Türkiye, Çekya'ya mağlup olması durumunda ise grupta 3. veya 4. sıraya gerileyecek.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu
Dağıldık! Türkiye Portekiz karşısında farklı kaybetti... İşte atılan goller
Türk Telekom
EURO 2024’ün en talihsiz golü! Samet Akaydin’in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü
Adana’da sokak ortasında katliam! Bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü: Polis her yerde arıyor
İngilizler duyurdu: İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’de kurmak istediği kadro! Tam 6 transfer
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı
Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı
Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
Katil İsrail Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırdı: 42 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye-Portekiz maçı öncesi Türk taraftarlar Dortmund’u adeta kırmızı beyaza boyadı | Filistin yine unutulmadı
ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada!
ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak
Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor
SON DAKİKA