Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu

EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız ikinci hafta maçında Portekiz ile karşılaştı.
EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız ikinci hafta maçında Portekiz ile karşılaştı.
Milliler, iki devrede de yediği gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Portekiz'e galibiyeti getiren goller, Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk hafta aldığı Gürcistan galibiyetiyle grupta lider olan Ay Yıldızlılar, koltuğu Portekiz'e devretmiş oldu.
Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, bu skorun ardından adlarını grup lideri olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Millilerimiz ise bu skorun ardından gruptan çıkma şansını Çekya maçına bırakmış oldu.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Çekya ile Gürcistan'ın berabere kalması, bizim oldukça işimize yaradı.
GRUPLARDA OLUŞAN PUAN DURUMU
İşte ikinci maçların ardından EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu ve millilerimize tur atlamak için gerekenler...
A GRUBU
Almanya 6 (Üst turda)
İsviçre 4
İskoçya 1
Macaristan 0
B GRUBU
İspanya 6 (Üst turda)
İtalya 3
Arnavutluk 1
Hırvatistan 1
C GRUBU
İngiltere 4
Danimarka 2
Slovenya 2
Sırbistan 1
D GRUBU
Hollanda 4
Fransa 4
Avusturya 3
Polonya 0 (Elendi)
E GRUBU
Romanya 3 (Maç eksiği)
Ukrayna 3
Slovakya 3
Belçika 0 (Maç eksiği)
F GRUBU
Portekiz 6 (Üst turda)
Türkiye 3
Çekya 1
Gürcistan 1
TÜRKİYE ÜST TURA NASIL ÇIKAR?
Gruptan çıkma şansını son maça bırakan Türkiye, Çekya'yı mağlup etmesi halinde gruptan çıkacak.
Çekya - Gürcistan maçının berabere bitmesi nedeniyle Millilere son maçta 1 puan da yetecek.
Türkiye, Çekya'ya mağlup olması durumunda ise grupta 3. veya 4. sıraya gerileyecek.