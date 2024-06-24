Arda Turan: Çok sevimli milli takım var!

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'daki kampını ziyaret eden eski milli takım kaptanı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel bir yolculuğun içinde olduklarını söyleyen Arda Turan, "Bu hikayenin güzel tarafını da olumsuz tarafını da yaşamış bir olarak bu hikayenin paydaşı olmak önemli. Bu hikayenin ne çeşit olacağına hep beraber karar vereceğiz. O yüzden ben inanıyorum herkes üzerine düşen görevi vicdanı da tartıp öyle davranacaktır. Çok güzel bir yolculuğun içindesiniz. Hep beraber bu hikayeyi çok güzel hale getirelim. İnşallah 2002'yi de, 2008'i de geçeriz" ifadelerini kullandı.

"İNŞA EDEREK GİTMELİYİZ" Milli takımın güncel kadrosunda çok yetenekli oyuncular olduğunu aktaran Arda Turan , " Montella 'nın takım savunmasına, taktik bilgisine güvendiğim için kura yoluyla çok enteresan yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok inanıyorum. Çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Çok yetenekli oyuncular var. İnşa ederek gitmeliyiz. Bu turnuvada ne olursa olsun bu takımı yıkmayıp, üstüne koyup devam etmeliyiz. Semih de Arda bu takımın çok önemli oyuncuları olacaktır. Bu çocuklar hepsi yetenekli oyuncular. Artık oyuncular arasında çok fark yok. Ben gönülden inanıyorum. Portekiz maçına hepimiz üzülüyoruz. Birlik ve beraberlik haline tekrar döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu 'nun çok özel bir oyuncu olduğuna değinen Arda Turan, şu ifadeleri kullandı: "Onu çok severim. Çok özel bir oyuncu. Öteki tarafı seçenlere de saygım oldu. Hakan gibi oyuncular çok büyük örnektir. Hakan ülkemizi seçti. Yaptığı bütün şeyler muhteşem. Hakan her milli maçta beraber olmak istiyor. Avrupa'nın en iyi orta saha oyunculardan biri. Orada olması bile gelecek için, oradaki çocuklar için çok büyük örnek. Hakan'a kardeş gibi bakıyoruz. Çok büyük liderlik gösteriyor. Dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini gösterir. Hakan'ın gerekli yerde gerekeni yapacağından şüphem yok. Yıldıray ağabeyden başlıyor, bu oyuncuların gurbetçi gençler için yaptıkları çok önemli. Üzülmesini anlıyorum. Türk Milli Takım kaptanlarının kaderinde bu var galiba. Çok iyi devam edecektir."





"ARDA BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"



Arda Güler ile zaman zaman konuştuğunu dile getiren Turan, "Arda bizim göz bebeğimiz. Gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Arda, Real Madrid'de sezon sonunda 8-10 maç çok iyi oynadı. Gürcistan maçında zemin ağırdı. Dışardan baktığınız zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu. Topa sahip, set hücumu yapacağımız maçlarda etkili kullanabiliriz. Arda o hayal ettiğimiz şeye götürecek oyunculardan biri. İlk krizlerde suni krizler olur. Arda'nın bunlara geleceğini sanmıyorum. Muhteşem bir elmas var. Onun futbolunu konuşup, eğlenmeliyiz. Çekya'yı geçerek son 16 maçında gerçek Arda'ya ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan yerde hocamız onu değerlendirecektir düşünüyorum" dedi.

"MONTELLA'NIN İYİ SINAVLAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Teknik direktör Vincenzo Montella'nın iyi sınavlar verdiğini düşündüğünü söyleyen Arda Turan, "2008'de yarı final kadromuzu hatırlayın. Montella'nın iyi sınavlar verdiğini düşünüyorum. Portekiz maçının ilk yarısını beğenmiştim. Hepimiz anlara hazır olmalıyız. Bu takım, bu kültürü yapabilir" şeklinde konuştu. Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşanan ve tartışma konusu olan diyalogun sorulması üzerine Turan, "Montella'nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz. Çekya maçı var, çok önemli. Düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın'. Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her antrenmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda'nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım. Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolunda içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" cevabını verdi.