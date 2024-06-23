Hakan Çalhanoğlu’dan Arda Güler açıklaması! Neden oynamadı?

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenlediler.
Bu basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun özellikle Arda Güler sözleri dikkat çekti.
HAKAN ÇALHANOĞLU: İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ
Portekiz maçı dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız.
"HOCA OYNATIRSA OYNARIM"
Sahada çok koşan, çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. İnsan bazen duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takımın iyi olmasını istiyor. Hocanın kararı, oynatırsa oynarım.
"SAMET'LE ALTAY BİRBİRİNİ DUYAMADILAR
Samet ile Altay'ın pozisyonunda birbirlerini duymadılar. Saha içinde çok konuşuyoruz ama bazen duyamıyoruz. Stadyumda çok fazla gürültü olduğu için birbirimizi duymakta zorlanabiliyoruz.
CENK TOSUN: BEN OYNAMAYA HAZIRIM
Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Başımızda bir hoca var, onun kararları doğrultusunda ilerliyoruz. Biz burada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum.
"PEPE'YE SAYGI DUYUYORUM"
Pepe ile maçtan sonra sohbet ettik. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. 41 yaşında, bunu dün gösterdi herkese... Sahanın en iyilerinden biriydi. Futboldan konuşmadık. 'Ailen nasıl, sözleşmen bitti, nereye gideceksin?'... Bunları konuştuk.