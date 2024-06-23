Hakan Çalhanoğlu’dan Arda Güler açıklaması! Neden oynamadı?





HAKAN ÇALHANOĞLU: İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Portekiz maçı dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız.

"HOCA OYNATIRSA OYNARIM"



Sahada çok koşan, çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. İnsan bazen duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takımın iyi olmasını istiyor. Hocanın kararı, oynatırsa oynarım.