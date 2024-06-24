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A Milli Takım'da Doğan Alemdar şoku! Kamptan ayrıldı

Son dakika haberleri... A Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilen milli kaleci Doğan Alemdar kamptan ayrıldı. Doğan'ın yerine kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer kampa çağrıldı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 14:34 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:42
A Milli Takım’da Doğan Alemdar şoku! Kamptan ayrıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen antrenmanda dizinde travma meydana gelen 21 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Milli kalecinin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.

2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı."

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