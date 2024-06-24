A Milli Takım’da Doğan Alemdar şoku! Kamptan ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen antrenmanda dizinde travma meydana gelen 21 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Milli kalecinin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi.