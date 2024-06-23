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Cristiano Ronaldo'dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun Arda Güler'in elini havada bırakması olay olmuştu. Ancak Ronaldo'nun soyunma odasında Arda Güler ile sohbet ettiği ortaya çıktı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 15:17 Güncelleme 23 Haziran 2024, 15:17
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

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EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

Maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun Arda Güler'in elini havada bırakması olay olmuştu.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

Ancak Ronaldo'nun Arda Güler'in selamını görmediği ve genç yıldızımızla soyunma odasında sohbet ettiği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

ÇOK KONUŞULDU

Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erden karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile selamlaşmak istedi.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

Cristiano Ronaldo, Arda Güler'i görmezden geldi ve milli futbolcuya cevap vermedi. Arda'nın eliyle Ronaldo'nun göğsüne dokunmasına rağmen yıldız futbolcudan karşılık alamaması çok konuşuldu.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

SOHBET ETTİLER

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, soyunma odasında Arda Güler'e gülümseyerek "Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için çıkarsınız, ruhun hala aynı olduğunu görüyorum..." dedi.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

Haberde "Cristiano ile sohbet etmek Arda'yı çok heyecanlandırdı çünkü futbol dünyasında ve özellikle Real Madrid'de başardığı her şey için onu her zaman idollerinden biri olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

Arda Güler'in Portekiz maçında oyuna sonradan girmesine rağmen takımını ateşlediği belirtildi.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

Arda Güler'in Türk taraftarların idolü olduğu vurgulanan haberin detayında "Gerçek şu ki Güler her şeyi denedi; hem pas veren hem de kaleye şut atan bir oyuncuydu. Oyuna girer girmez takımının en tehlikeli oyuncusu oldu ve oyuna anlam kattı. Bu yüzden şu anda tüm Türk taraftarların idolü o. Çünkü 19 yaşında tüm sorumluluğu alıyor." denildi.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

"ÖNÜNDE UZUN YILLAR VAR"

Arda Güler'in önünde uzun bir gelecek olduğu belirtilen haberde "Cristiano kariyerinin sonuna yaklaşıyor ama Arda'nın önünde daha uzun yıllar var. Önünde Türk milli takımına liderlik etmek ve Real Madrid'de adını duyurmak gibi heyecan verici mücadeleler var. İlki şimdiden kendini göstermeye başlarken, ikincisi sezon sonunda bunu yapmaya başladı. Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon ona daha fazla dakika vermesi umuluyor çünkü oyuncu sahada kendini göstermeye başladı." ifadelerin kullanıldı.

Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu

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