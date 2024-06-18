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Türkiye Gürcistan maçı CANLI 🔴⚪ TRT 1 canlı ekranı ile EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı full HD, 4K, bedava canlı izle

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla başladı ve futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Bugün Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk milli maç oynanıyor. Bu heyecan verici karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgilerini araştırıyor. Türkiye-Gürcistan maçının ardından, Portekiz-Çekya maçı da futbolseverlerin gündeminde olacak.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 17:15 Güncelleme 18 Haziran 2024, 17:15
Türkiye Gürcistan maçı CANLI 🔴⚪ TRT 1 canlı ekranı ile EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı full HD, 4K, bedava canlı izle

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TRT 1'de bugün yayınlanacak olan milli maçlar, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1 yayın akışında yer alıyor ve bu maçı canlı izlemek isteyenler TRT 1 HD frekans bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonasında yer alan 24 milli takım, grup maçları ardından son 16 turunda mücadele edecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

TRT 1'İN CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 Frekans Bilgileri:

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 11958 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Hızı: 27500
FEC: 5/6

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI CANLI

Türkiye-Gürcistan maçı için heyecan dorukta. Milli takımımızın bu önemli karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler, TRT 1 canlı yayın ekranı başında olacak. Maç öncesinde ve sonrasında yapılacak analizler ve yorumlarla birlikte, futbolseverler keyifli bir akşam geçirecekler.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

⚽ MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ⚽

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

12 FUTBOLCU İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Almanya'da düzenlenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonunda Türkiye'nin kadrosunda 26 futbolcu yer alıyor. Bu futbolculardan 12'si, ilk kez milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı. Kariyerinin başında olan Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21) ve Bertuğ Yıldırım (21), genç yaşlarında şampiyonada boy gösterme fırsatı yakaladı.

Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24) ve Yunus Akgün (23) de ilk kez bu turnuvada oynama şansı elde etti. Ay-yıldızlılarda 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ile 30 yaşındaki Samet Akaydın da kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme fırsatına sahip oldu.

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