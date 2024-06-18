Türkiye Gürcistan maçı CANLI 🔴⚪ TRT 1 canlı ekranı ile EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı full HD, 4K, bedava canlı izle

Türkiye-Gürcistan maçı için heyecan dorukta. Milli takımımızın bu önemli karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler, TRT 1 canlı yayın ekranı başında olacak. Maç öncesinde ve sonrasında yapılacak analizler ve yorumlarla birlikte, futbolseverler keyifli bir akşam geçirecekler.

12 FUTBOLCU İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEK

Almanya'da düzenlenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonunda Türkiye'nin kadrosunda 26 futbolcu yer alıyor. Bu futbolculardan 12'si, ilk kez milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı. Kariyerinin başında olan Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21) ve Bertuğ Yıldırım (21), genç yaşlarında şampiyonada boy gösterme fırsatı yakaladı.

Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24) ve Yunus Akgün (23) de ilk kez bu turnuvada oynama şansı elde etti. Ay-yıldızlılarda 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ile 30 yaşındaki Samet Akaydın da kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme fırsatına sahip oldu.