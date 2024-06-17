Jose Mourinho istedi Fenerbahçe resmi teklifi yaptı! Pierre Emile Hojbjerg için 8 milyon Euro

Teknik direktörü Jose Mourinho 'nun takviye istediği bölgelerden biri olan 6 numara pozisyonuna çok kaliteli bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ancak Tottenham'ın ilk görüşmede kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulandı.