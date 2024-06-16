Kylian Mbappé, Fransız gençlerine parlamento seçimleri öncesi çağrıda bulundu!

Özgürlük çizgisinde olduğunu yineleyen yıldız oyuncu, bir basın mensubunun '' Fransa milli takımının kaptanısınız, özellikle Ulusal Birlik'e oy vermeyecek misiniz?'' sorusuna da ''Ben Kylian Mbappé, Aşırılığın karşısındayım, bölücü fikirlerin karşısındayım. Daha önce de söylediğim gibi, biz ülkemizin geleceğini seçme fırsatına sahibiz. Bu, altı çizilmesi gereken bir görevdir. Çok önemlidir. İşleri nasıl halledeceğimizi bilmeli ve öncelik bilincine sahip olmalıyız. Ancak belki bu farkındalığa sahip olmayan pek çok genç var. Euro'nun kariyerimizde çok önemli bir yeri var ama biz her şeyden önce vatandaşız ve bizi çevreleyen dünyayla bağlantımızı koparmamamız gerektiğini düşünüyorum. Köylerde, banliyölerde ve her yerdeki çekimser oy oranını gördüğümüz için benim jenerasyonumu gerçekten oy vermeye çağırıyorum. Çünkü ben de bu karakterdeydim ve daha genç olanlar şunu söyleyebilir: 'Benim oyum değiştirmeyecek.' Eğer oy değişirse ve durumun önemi ve aciliyeti bugün değişir.

7 TEMMUZ'DA GURUR DUYMAK İSTİYORUM

Daha önce de dediğim gibi; 7 Temmuz'da bu formayı giymekten gurur duymak istiyorum. Benim değerlerime, bizim değerlerimize karşılık gelmeyen bir ülkeyi temsil etmek istemiyorum. Hepimizin de aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden saklanmamalı. Politikayı futbol ile sık sık karıştırmak gerektiğini söylemek istiyorum.

Ve bahsettiğim şeyden daha da önemlisi şudur ki; maç yarın. Bu bir gerçek ve bunu istemiyoruz. Çünkü bu durumdaki ülkeler çok önemli. Bölünmenin karşısındayım. Bir araya getiren değerler ve ortak olan fikirler için, kaynaşma, saygı ve hoşgörü için varım.

Kylian Mbappé, ne RN'den ne de başka bir siyasi güçten açıkça bahsetmediği için basın açıklamasının ruhuna sadık kaldığı yorumları yapıldı.