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Kylian Mbappé, Fransız gençlerine parlamento seçimleri öncesi çağrıda bulundu!

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappé, katıldığı basın toplantısında Fransız gençlerine çağrıda bulunarak gençleri isim vermeden Marine Le Pen'e karşı oy kullanmaya çağırdı. 25 yaşındaki Fransız yıldız, Fransa'da yaklaşan parlamento seçimleri hakkında ''Umarım milli takım formamızı gurur duyarak giymeye devam ederiz'' ifadelerinin ardından sözlerini ''Bir araya getiren değerler ve ortak olan fikirler için, kaynaşma, saygı ve hoşgörü için varım'' diyerek sonlandırdı.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 00:53 Güncelleme 17 Haziran 2024, 01:28
Kylian Mbappé, Fransız gençlerine parlamento seçimleri öncesi çağrıda bulundu!

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Fransa milli takımının kaptanı 25 yaşındaki Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappé, 16 Haziran Pazar günü Fransız takımının ilk seçmeleri öncesinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen basın toplantısında parlamento seçimleri hakkında konuştu. Yıldız oyuncu ''aşırılığın karşısında'' olduğunu ifade ederek Fransız gençlerine çağrıda bulundu.

AVUSTURYA MAÇI ÖNCESİ TOPLANTI

Fransa milli takımının kaptanı ve Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappé, 17 Haziran'da EURO 2024 D Grubu'nda Almanya'da Düsseldorf Arena'da Avusturya ile oynayacakları maç öncesi 16 Haziran'daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TOPLANTIDA SİYASİ SORULAR

Yıldız oyuncu, basın toplantısında Fransa'nın yaklaşan parlamento seçimleri hakkında gelen soruya cevap verdi.

Bir gün önce Fransa'nın forvet oyuncusu Marcus Thuram, basın toplantısında Marine Le Pen'in partisi olan Ulusal Birlik'in kazanmasının önüne geçilmesi konusunda açıkça konuşan ilk oyuncu oldu. Thuram ciddi ve üzücü olarak nitelediği konuyu ''Ulusal Birlik Partisi'nin kazanmasının önüne geçmeli ve bunun için savaşmalıyız'' açıklamasını yaparak cevaplandırdı. Thuram, herkese 'oy verme' çağrısında bulundu.

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AYNI DEĞERLERİ PAYLAŞIYORUZ

Kylian Mbappé, ''Thuram bir oy verme çağrısı yaptı. Onunla aynı çizgide misiniz?'' sorusunu ''Marcus Thuram ile aynı değerleri paylaşıyorum. Aynı hoşgörü, aynı saygıdan bahsediyorum. Tabi ki onunla aynı fikirdeyim. Bence çok ileri gitmedi. Özgürlük kavramında aynı bakış açısına sahibiz. Çünkü hala özgürlüğe sahip olan bir ülkedeyiz. '' şeklinde yanıt verdi.

'BEN MBAPPE, AŞIRININ VE BÖLÜCÜLÜĞÜN KARŞISINDAYIM'

Özgürlük çizgisinde olduğunu yineleyen yıldız oyuncu, bir basın mensubunun ''Fransa milli takımının kaptanısınız, özellikle Ulusal Birlik'e oy vermeyecek misiniz?'' sorusuna da ''Ben Kylian Mbappé, Aşırılığın karşısındayım, bölücü fikirlerin karşısındayım. Daha önce de söylediğim gibi, biz ülkemizin geleceğini seçme fırsatına sahibiz. Bu, altı çizilmesi gereken bir görevdir. Çok önemlidir. İşleri nasıl halledeceğimizi bilmeli ve öncelik bilincine sahip olmalıyız. Ancak belki bu farkındalığa sahip olmayan pek çok genç var. Euro'nun kariyerimizde çok önemli bir yeri var ama biz her şeyden önce vatandaşız ve bizi çevreleyen dünyayla bağlantımızı koparmamamız gerektiğini düşünüyorum. Köylerde, banliyölerde ve her yerdeki çekimser oy oranını gördüğümüz için benim jenerasyonumu gerçekten oy vermeye çağırıyorum. Çünkü ben de bu karakterdeydim ve daha genç olanlar şunu söyleyebilir: 'Benim oyum değiştirmeyecek.' Eğer oy değişirse ve durumun önemi ve aciliyeti bugün değişir.

7 TEMMUZ'DA GURUR DUYMAK İSTİYORUM

Daha önce de dediğim gibi; 7 Temmuz'da bu formayı giymekten gurur duymak istiyorum. Benim değerlerime, bizim değerlerimize karşılık gelmeyen bir ülkeyi temsil etmek istemiyorum. Hepimizin de aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden saklanmamalı. Politikayı futbol ile sık sık karıştırmak gerektiğini söylemek istiyorum.

Ve bahsettiğim şeyden daha da önemlisi şudur ki; maç yarın. Bu bir gerçek ve bunu istemiyoruz. Çünkü bu durumdaki ülkeler çok önemli. Bölünmenin karşısındayım. Bir araya getiren değerler ve ortak olan fikirler için, kaynaşma, saygı ve hoşgörü için varım.

Kylian Mbappé, ne RN'den ne de başka bir siyasi güçten açıkça bahsetmediği için basın açıklamasının ruhuna sadık kaldığı yorumları yapıldı.

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