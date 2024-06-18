Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maçı şifresiz mi izlenecek? Türkiye EURO 2024 kadrosu!

MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSU
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
RAKİP GÜRCİSTAN'IN TURNUVA KADROSU
Gürcistan Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)
Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)
Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)
Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN REKABETİNE DAİR
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ilk maçını yapacağı Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.
Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.
Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.
İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.
Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.