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Başkan Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü

Başkan Erdoğan, EURO 2024'te Gürcistan'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile konuştu. Arda'nın golünü öven Başkan Erdoğan, Kerem ve Mert'i de tebrik etti.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 22:50 Güncelleme 18 Haziran 2024, 23:48
Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.



MERT, ARDA VE KEREM SAHNE ALDI

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

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Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.

Başkan Erdoğan'dan A Millî Futbol Takımı'na tebrik telefonu!



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.



Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda'nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum." dedi.



MONTELLA'DAN DAVET

Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile yapılacak karşılaşmaya davet etti.



"İNŞALLAH DEVAMI GELECEK"

Attığı şık golle galibiyette önemli rol oynayan ve aynı zamanda maçın adamı seçilen Arda Güler'le de konuşan Erdoğan, "Şampiyonanın en güzel gollerinden biri bu olacak. Devamını bekliyoruz." derken, genç oyuncu da "İnşallah devamı gelecek." diye karşılık verdi.



KEREM'E TEBRİK

Maçın son golünü atan Kerem Aktürkoğlu'yla da görüşen Erdoğan, milli oyuncuyu attığı gol için tebrik ederek, "Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Tebrik ediyorum." diyerek kutladı.



Öte yandan Erdoğan bugün doğum günü olan ve 50. yaşına giren Vincenzo Montella'nın yeni yaşını tebrik etti. İtalyan teknik adam da "Bugün daha güzel bir hediye alamazdım." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütün futbolcuların selamını iletirken, Erdoğan "Hepsinin gözlerinden öpüyorum." diyerek telefonu kapattı.



İLK KEZ GALİBİYETLE BAŞLADIK

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez galibiyetle başladı.



Türkiye, 6. kez katıldığı Avrupa şampiyonalarına ilk kez puan ve galibiyetle başladı.



Daha önce katıldığı 5 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ilk kez puan ve galibiyetle açılış yaptı.



Türkiye, açılış maçlarında EURO 96'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, EURO 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.



ARDA GÜLER'DEN REKOR

Gürcistan karşısında milli takımı öne geçiren golü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.



Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.



Arda Güler, A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Arda, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.Arda, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Arda, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.



Bu arada Arda Güler, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.



22 HAZİRAN'DA RAKİP PORTEKİZ

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.

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