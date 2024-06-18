Başkan Erdoğan, EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.

MERT, ARDA VE KEREM SAHNE ALDI İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.





Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda'nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum." dedi.