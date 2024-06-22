A Milli Futbol Takımımız 2’de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11’ler | Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

İlk maça attığı harika golle damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'in Portekiz karşısında yedek başlaması muhtemel... Öyle ki dün maça ilişkin konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu olduğunu belirterek, "Şutlarda yüzdesi çok yüksek bir futbolcu. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü, iyi futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımız. Riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.