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A Milli Futbol Takımımız 2'de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11'ler | Arda Güler oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen milli takımımız, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maçta hangi 11 sahada olacak, ilk maça damga vuran Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 09:52 Güncelleme 22 Haziran 2024, 10:17
A Milli Futbol Takımımız 2’de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11’ler | Arda Güler oynayacak mı?

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 şampiyonasında F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında bu akşam Portekiz ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Felix Zwayer Felix Zwayer

Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK
A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?
İlk maça attığı harika golle damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'in Portekiz karşısında yedek başlaması muhtemel... Öyle ki dün maça ilişkin konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu olduğunu belirterek, "Şutlarda yüzdesi çok yüksek bir futbolcu. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü, iyi futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımız. Riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Vitinha, Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)


PORTEKİZ'İN KADROSU
Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)

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