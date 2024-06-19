Türkiye Gürcistan'ı 3 golle devirdi! Heyecan dolu maç için yazarlardan ilk yorum: Yanlış kadro yanlış taktik

1 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Binlerce Türk, maçın oynanacağı Dortmund'a akın etti. Türkiye Gürcistan'ı 3-1 yendi. Peki heyecan dolu maç için yazarların yorumu ne oldu? İşte o değerlendirmeler...

2 ONUR ÖZKAN- YANLIŞLARIN İÇİNDEN ZAFERE

Turnuva öncesi yaptığımız "Biz de ev sahibiyiz" yorumunun tamamen içini dolduran iki gün geçirdik Almanya'da. Adım attığımız her yerde ay-yıldızı gördük. Hem mutlu olduk hem gururlandık.