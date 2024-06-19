Türkiye Gürcistan'ı 3 golle devirdi! Heyecan dolu maç için yazarlardan ilk yorum: Yanlış kadro yanlış taktik

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verdi. Mert Müldür'ün harika şutuyla öne geçen Türkiye, Georges Mikautadze'nin beraberlik golüne engel olamadı. Sahneye çıkan Arda Güler, attığı müthiş golle Türkiye'yi yeniden öne geçirdi. Kerem ise son sözü söyledi. Millilerimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı. Spor yazarları heyecan dolu maçı değerlendirdi.
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Binlerce Türk, maçın oynanacağı Dortmund'a akın etti. Türkiye Gürcistan'ı 3-1 yendi. Peki heyecan dolu maç için yazarların yorumu ne oldu? İşte o değerlendirmeler...
ONUR ÖZKAN- YANLIŞLARIN İÇİNDEN ZAFERE
Turnuva öncesi yaptığımız "Biz de ev sahibiyiz" yorumunun tamamen içini dolduran iki gün geçirdik Almanya'da. Adım attığımız her yerde ay-yıldızı gördük. Hem mutlu olduk hem gururlandık.
Maça gelince... İlk yarıda bizi şaşırtan hiçbir şey olmadı. Futbolda oyunu belirleyen sahadaki 11'in rakamları değil profilleridir. Sezonu çok iyi gol-asist istatistikleri ile geçiren ancak ceza sahasına çok nadir giren Hakan ve Orkun'un yanına bir de Kaan'ı alınca Gürcüler'in ekmeğine yağ sürdük.