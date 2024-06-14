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Takımından resmen ayrıldı Fenerbahçe transfer için devreye girdi! Becao ve Djiku'ya dev rakip geliyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok oyuncu gündemde bulunuyor. Sarı lacivertliler arzu ettiği şampiyonluğa ulaşabilmek adına en önemli isimleri kadrosuna katmayı hedeflerken stoper mevkisi alım yapılacak mevkilerden biri olarak göze çarpıyor. Becao ve Djiku'nun zaman zaman yaşadığı sakatlıklarda zarar görmek istemeyen Jose Mourinho, takviye yapılmasını istedi. Takımından ayrılan bir futbolcu için de devreye girildi... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 20:37 Güncelleme 14 Haziran 2024, 20:37
Takımından resmen ayrıldı Fenerbahçe transfer için devreye girdi! Becao ve Djiku’ya dev rakip geliyor

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Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa artık ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler Portekizli teknik adamın istediği isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı. Takımından ayrılan bir isim de listede bulunuyor ve temaslar daha da yoğunlaştırılacak. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek oyuncular, gidecek yıldızlar ve iç hamleler merakla bekleniyor. Jose Mourinho yönetminde ne yapacağı konusunda yaşanan sabırsızlıkların ardından artık ilk adımların bir an önce atılması yönünde heyecan söz konusu.

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İç transferde geleceği merak edilen isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor. Zaman zaman futbol dışı konularla gündeme gelse de takıma olan aidiyeti ve sergilediği futbolla adından söz ettiren deneyimli futbolcu ile sözlü anlaşmaya varıldı ancak kontrat imzalanmadı.

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Sözleşmesi biten isimlerden biri de Michy Batshuayi. Belçikalı forvet için Başkan Ali Koç Süper Lig'den farklı takımların da ilgisi olduğunu dile getirirken Fenerbahçe'nin nasıl bir sonuç alacağı da bu mevki için büyük önem taşıyor. Dzeko'nun da ayrılma ihtimali yeni arayışlara neden olabilir.

Kanarya'nın en çok zorlanacağı konulardan biri de kiralıklar. Özellikle Crespo, Joao Pedro ve Lincoln konusunda şu ana kadar net bir talip yok. Bonservisleri kadar maaşları da büyük problem olabilir. Kazançlarının bir bölümünü sarı lacivertli ekip karşılayabilir.

Hücum gücü konusunda da en iyisini yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın oldu. EURO 2024 kadrosuna seçilmediği için tartışmaları da beraberinde getiren başarılı yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Akdeniz ekibiyle temasa geçti ancak ilk talep 6 milyon euro oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Ajax ve daha önce top koşturduğu AZ Alkmaar da durumunu yakından talip ediyor.

STOPERE DEV HAMLE

Gelecek sezon şampiyonluğu elde etmek için öncelikle savunmasına önem verecek olan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'ya çok önemli bir rakip geliyor. Jose Mourinho'nun direkt istediği futbolcu takımından ayrıldı ve serbest statüde yer alıyor.

SORUNU ÇÖZECEK

İki stoperin geçen sezon zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle böyle bir hamle yapma kararı alan teknik heyet ve yönetim yıldız ismi listesine aldı. Böylelikle savunma sağlama alınacak.

TAKIMINDAN AYRILDI

Fenerbahçe'nin istediği futbolcu bugün itibarıyla takımından ayrıldı. Borussia Dortmund forması giyen Mats Hummels, sarı siyahlı ekibe veda etti. Portekizli teknik direktörün istediği yıldız için girişimler başladı.

DUYGUSAL VEDA

Borussia Dortmund, deneyimli futbolcu için yaptığı açıklamada; "Sarı siyahlılarda toplamda 13 yılı aşkın süre sona eriyor. Ve biz her zaman Borussia olacağız... Her şey için teşekkürler Mats!" ifadelerini kullandı.



HUMMELS'TEN TEŞEKKÜR

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi serüveninde ön plana çıkan isimlerden biri olan ve uzun süredir sarı siyahlı ekibin formasını terleten Hummels de teşekkür mesajı yayımlayarak; "Sevgili taraftarlar, siyah-beyazlılarda geçirdiğim 13 yılı aşkın sürenin ardından artık sona eriyor. BVB'de bu kadar uzun süre oynamak ve Ocak 2008'de 13. sıradan Borussia Dortmund'un bugünkü konumuna gelen yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp çok özel bir şey ve benim için bundan çok daha fazlası. Ayrıca bu kulüp için harika işler yapan tüm BVB çalışanlarına ve tabii ki sayısız harika kişiye de teşekkür etmek istiyorum. Burada deneyimleyebildiğim antrenörler ve harika takım arkadaşları... En kısa zamanda kutlamak için hepinizin Borsigplatz'ta tekrar buluşacağını umuyorum. O zamana kadar uzaktan ve umarım zaman stadyumda da tezahürat yapacağım. Sizi özleyeceğim." dedi.

FENER DEVREDE

Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels için daha önce Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Ancak Alman yıldız o dönem Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyince defter kapandı. Şu an ise boşta. Jose Mourinho ise önceliği deneyimli yıldıza verdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mats Hummels gündemin ilk sırasına yerleşti. Deneyimli stoperle Suudi Arabistan temsilcileri öncesinde anlaşmak isteyen yönetim, tüm imkanları zorlayacak.

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