



HUMMELS'TEN TEŞEKKÜR

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi serüveninde ön plana çıkan isimlerden biri olan ve uzun süredir sarı siyahlı ekibin formasını terleten Hummels de teşekkür mesajı yayımlayarak; "Sevgili taraftarlar, siyah-beyazlılarda geçirdiğim 13 yılı aşkın sürenin ardından artık sona eriyor. BVB'de bu kadar uzun süre oynamak ve Ocak 2008'de 13. sıradan Borussia Dortmund'un bugünkü konumuna gelen yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Taraftarlarıyla birlikte bu kulüp çok özel bir şey ve benim için bundan çok daha fazlası. Ayrıca bu kulüp için harika işler yapan tüm BVB çalışanlarına ve tabii ki sayısız harika kişiye de teşekkür etmek istiyorum. Burada deneyimleyebildiğim antrenörler ve harika takım arkadaşları... En kısa zamanda kutlamak için hepinizin Borsigplatz'ta tekrar buluşacağını umuyorum. O zamana kadar uzaktan ve umarım zaman stadyumda da tezahürat yapacağım. Sizi özleyeceğim." dedi.