Sözleşmesi biten isimlerden biri de Michy Batshuayi. Belçikalı forvet için Başkan Ali Koç Süper Lig'den farklı takımların da ilgisi olduğunu dile getirirken Fenerbahçe'nin nasıl bir sonuç alacağı da bu mevki için büyük önem taşıyor. Dzeko'nun da ayrılma ihtimali yeni arayışlara neden olabilir.
Kanarya'nın en çok zorlanacağı konulardan biri de kiralıklar. Özellikle Crespo, Joao Pedro ve Lincoln konusunda şu ana kadar net bir talip yok. Bonservisleri kadar maaşları da büyük problem olabilir. Kazançlarının bir bölümünü sarı lacivertli ekip karşılayabilir.
Hücum gücü konusunda da en iyisini yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın oldu. EURO 2024 kadrosuna seçilmediği için tartışmaları da beraberinde getiren başarılı yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, Akdeniz ekibiyle temasa geçti ancak ilk talep 6 milyon euro oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Ajax ve daha önce top koşturduğu AZ Alkmaar da durumunu yakından talip ediyor.
STOPERE DEV HAMLE
Gelecek sezon şampiyonluğu elde etmek için öncelikle savunmasına önem verecek olan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'ya çok önemli bir rakip geliyor. Jose Mourinho'nun direkt istediği futbolcu takımından ayrıldı ve serbest statüde yer alıyor.
SORUNU ÇÖZECEK
İki stoperin geçen sezon zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle böyle bir hamle yapma kararı alan teknik heyet ve yönetim yıldız ismi listesine aldı. Böylelikle savunma sağlama alınacak.