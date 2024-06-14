Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ancak forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Aziz'in geleceğiyse belirsizliğini koruyor.

Stopere takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf...

İsveçli için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor.

İngiliz ekibinde menajer Erik ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin, Jose Mourinho'yla yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.