SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda gündeme Manchester United'ın yıldızı geldi. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:22
Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Yeni sezon öncesi yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 4-5 takviye yapması beklenen Kanarya'nın önceliklerinden biriyse stoper transferi...

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Fenerbahçe, stoper rotasyonunda yer alan Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yola devam edecek.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle temas halinde.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Sarı-lacivertlilerde sol bek orijinli olmasına rağmen stoper bölgesinde de görev alan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde'ye astronomik bir teklif gelmesi halinde oyuncu satılacak.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sarı-lacivertlilere geri dönse de milli futbolcuyla yola devam edilmesi planlanmıyor.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Kanarya'ya yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres de takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ancak forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Aziz'in geleceğiyse belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Stopere takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf...

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

İsveçli için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

İngiliz ekibinde menajer Erik ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin, Jose Mourinho'yla yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İsveçli için Manchester United'a 8 milyon Euro önerilecek.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Kırmızı-şeytanlarla iyi ilişkiler içinde olan yönetimin bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Victor Lindelöf, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maçta süre aldı.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

İsveçli stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

29 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmes, 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

1.87 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
İHH
Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları
Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak
Milyonlarca öğrenci için karne günü: Bu sene ilk kez oluyor!
Türk Telekom
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor! Balkanlardan geliyor! Bayramda hava nasıl olacak? | 14 Haziran 2024 hava durumu
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
Tarım Kredi o markayı satın aldı! Ayçiçek yağında Tarım Kredi etiketi! Fahiş fiyata karşı flaş hamle
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
SON DAKİKA