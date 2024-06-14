Fenerbahçe’den taraftarına bayram hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Jose Mourinho ile buluşacak

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri güçlendirmek için düğmeye bastı.
1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 4-5 takviye yapması beklenen Kanarya'nın önceliklerinden biriyse stoper transferi...
Fenerbahçe, stoper rotasyonunda yer alan Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yola devam edecek.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle temas halinde.
Sarı-lacivertlilerde sol bek orijinli olmasına rağmen stoper bölgesinde de görev alan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde'ye astronomik bir teklif gelmesi halinde oyuncu satılacak.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sarı-lacivertlilere geri dönse de milli futbolcuyla yola devam edilmesi planlanmıyor.
Kanarya'ya yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres de takımdan gönderilecek.
Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ancak forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Aziz'in geleceğiyse belirsizliğini koruyor.
Stopere takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf...
İsveçli için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor.
İngiliz ekibinde menajer Erik ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin, Jose Mourinho'yla yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.
Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İsveçli için Manchester United'a 8 milyon Euro önerilecek.
Kırmızı-şeytanlarla iyi ilişkiler içinde olan yönetimin bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.
Victor Lindelöf, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maçta süre aldı.
İsveçli stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmes, 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.87 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.