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Galatasaray'a Borussia Dortmund'dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Aslan, Borussia Dortmund'dan ayrılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. Bu isim Ne Reus ne Hummels... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 17:19 Güncelleme 14 Haziran 2024, 17:19
Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray, birçok rekoru kırdığı sezonda şampiyon oldu.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Sarı-kırmızılılar ligde toplam 24. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Sezonu çifte kupayla bitiren takımda yakalanan başarının en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk oldu.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Deneyimli çalıştırıcı, 2. sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de aldı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

SÖZLEŞMESİ UZATILDI!

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

51 yaşındaki tecrübeli teknik adam ilk yılında 110.250.000 TL kazanacak.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

İkinci yılında ise aynı rakamın üstünden maaş, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Diğer yandan yönetim, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Sarı-kırmızılı ekip 25. şampiyonluk için önemli takviyelere imza atmayı planlıyor.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla birlikte önemli detaylar verdi.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Özbek, "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluğa oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor... Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu. Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor. Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

SAĞ BEK, ORTA SAHA VE MERTENS'E YEDEK

Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmayabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Sarı-kırmızılılar, kanat bölgesine topa hakimiyeti yüksek ve hızlı bir ismi takviye etmeyi planlıyor. Cimbom transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Galatasaray'ın Manchester United ile sözleşmesi devam eden Jadon Sancho'yu listesine aldığı iddia edildi.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

İngiliz futbolcu, devre arasında Borussia Dortmund'a kiralanmıştı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Alman kulübü ile 23 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 3 asiste imza attı.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

25 yaşındaki yıldız oyuncu, Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de boy gösterdi.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Sağ ve sol kanatta oynayan Sancho'nun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

İngiliz oyuncunun Borussia Dortmund ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve Kırmızı Şeytanlar'a dönecek.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

Yıldız ismin Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

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