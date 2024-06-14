Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ" Özbek, "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluğa oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak.

Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor... Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz.

O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu. Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor. Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu.

Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var.