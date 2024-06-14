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Fenerbahçe'ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Direkt ilk 11'de oynayabilecek 4 yıldız ismin transfer edilmesi hedeflenirken, girişimler hızlandı. Fransız yıldız için görüşmelerini sürdüren Kanarya, forma tanıtımını o isimle yapmak istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 09:45 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:45
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Ancak bek ve stoper bölgeleri öncelikli değil. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

MERT HAKAN DA KALIYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kalıyor. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

GİDECEKLER BELİRLENDİ

Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

BATSHUAYİ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi için ise görüşmeler devam ediyor. Birçok talibi olan yıldız futbolcu da ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

DÜNYA YILDIZI GELİYOR!

Ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer için somut adımlar atılmaya başlandı. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimlerden birisi Kingsley Coman oldu.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu ise yeni sezonun forma lansmanında taraftarına duyurmayı planlıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

DÜNYADA SES GETİRECEK

Galatasaray'ın geçen sezon Hakim Ziyech'i duyurma şekli dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Bunu gölgede bırakacak bir transfer açıklamasına hazırlanan Fenerbahçe, forma tanımında Coman'ı podyuma çıkararak, tüm dünyada ses getirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Başkan Ali Koç'un Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna "Aksilik yaşanmasın" talimatı verdiği belirtildi. Ancak Coman'ı sessiz sedasız İstanbul'a getirip forma lansmanında çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ikiye ayrılmış durumda...

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

Bir grup bu hareketin çok ses getireceğini ve doğru olduğunu savunuyor. Diğer kesim ise KAP bildirimi yapmadan Coman'ın bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini belirtiyor.

Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak

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