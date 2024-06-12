ORTA SAHAYA DEV TRANSFER Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında yıldız bir ismi listesine aldı. Leicester City ile sona eren kontratını uzatmayan Wilfred Ndidi, Aslan'ın listesine girdi.



KONTRATI BİTTİ Kariyerinde Nath Boys sonrası sadece RKC Genk'te forma giyen ve 2017'den bu yana da Leicester City'de top koşturan 27 yaşındaki futbolcu stoper, ön libero ve orta sahada oynaması nedeniyle birçok mevkide görevlendirilebiliyor. İngiliz ekibiyle geçirdiği sürede çok iyi ilişkileri bulunan Ndidi, kontratını uzatmayarak ayrılık kararı aldı.





DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ Galatasaray'ın Ndidi'yi ikna etmek için elini çabuk tutacağı belirtiliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takımın, başarılı orta sahayı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışacağı da aktarıldı. Relevo'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi için girişimlere başladı.

TALİPLERİ VAR Galatasaray'ın istediği Nijeryalı oyuncuya birçok kulübün de talip olduğu ifade edildi. Yıldız orta saha dev takımların radarında bulunuyor. O ekiplerden biri de Barcelona. Wilfred Ndidi, bu sezon Leicester City formasını 36 maçta 2355 dakika terletti. Başarılı orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 6 asist yaparak takımına büyük bir katkı sağladı.

BARCELONA DA İSTEDİ! Barcelona merkezli Sport gazetesi, Nijeryalı futbolcunun Katalan devinin radarında olduğunu bildirdi. Ndidi'nin Leicester'daki sekiz yıllık kariyeri, kontratı yenilenmezse bu yaz sona erecek. Barça'nın orta saha oyuncusu arayışı sürerken, 26 yaşındaki oyuncu uygun bir seçenek olduğu bildirildi.