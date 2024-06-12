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İspanyollar dev transferi duyurdu! Galatasaray yıldız ismi La Liga devinin elinden alıyor

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar birçok oyuncuyu gündeminde bulunduğu listesinde bir an önce imzaları attırarak kadrosunu oluşturmak ve başarılara yelken açmak amacında. Ligin yanı sıra Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de üst turlara kalmak amacında. Takımın mücadele gücünü üst seviyeye çekmek isteyen Aslan ilgilendiği yıldız oyuncuyu Barcelona'nın elinden almak üzere. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 23:49 Güncelleme 13 Haziran 2024, 00:10
İspanyollar dev transferi duyurdu! Galatasaray yıldız ismi La Liga devinin elinden alıyor

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Geride kalan sezonda Fenerbahçe'yi geçerek 24'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni senenin hazırlıkları devam ediyor. Sezon sonunda beşinci yıldızı takmak isteyen Aslan transfere yoğunlaşmış durumda.

ÖNCE SATIŞ SONRA ALIŞ

Kadrosunu şekillendirmeye çalışan teknik heyet ve yönetim rotasını da belirledi. İlk olarak gitmesi beklenen oyuncularla ilişki kesilecek ardından bonservisleriyle ayrılabilecek isimler için gelen teklifler değerlendirilecek. Kasayı coşturabilecek astronomik teklifler gelirse ismine bakılmadan satılacak. Ancak öncelik kadroyu korumak.

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ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Galatasaray'ın kadrosunda takviye yapacağı mevkiler de belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk'un planında Sacha Boey'den boşalan sağ bek, Lucas Torreira'nın yanına bir orta saha ve Mauro Icardi'nin yanın bir forvet alma fikri var. Başkan Dursun Özbek de bu isimlerin en iyisi olması için uğraş veriyor.

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ORTA SAHAYA DEV TRANSFER

Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında yıldız bir ismi listesine aldı. Leicester City ile sona eren kontratını uzatmayan Wilfred Ndidi, Aslan'ın listesine girdi.


KONTRATI BİTTİ

Kariyerinde Nath Boys sonrası sadece RKC Genk'te forma giyen ve 2017'den bu yana da Leicester City'de top koşturan 27 yaşındaki futbolcu stoper, ön libero ve orta sahada oynaması nedeniyle birçok mevkide görevlendirilebiliyor. İngiliz ekibiyle geçirdiği sürede çok iyi ilişkileri bulunan Ndidi, kontratını uzatmayarak ayrılık kararı aldı.



DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Ndidi'yi ikna etmek için elini çabuk tutacağı belirtiliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takımın, başarılı orta sahayı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışacağı da aktarıldı. Relevo'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi için girişimlere başladı.

TALİPLERİ VAR

Galatasaray'ın istediği Nijeryalı oyuncuya birçok kulübün de talip olduğu ifade edildi. Yıldız orta saha dev takımların radarında bulunuyor. O ekiplerden biri de Barcelona. Wilfred Ndidi, bu sezon Leicester City formasını 36 maçta 2355 dakika terletti. Başarılı orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 6 asist yaparak takımına büyük bir katkı sağladı.

BARCELONA DA İSTEDİ!

Barcelona merkezli Sport gazetesi, Nijeryalı futbolcunun Katalan devinin radarında olduğunu bildirdi. Ndidi'nin Leicester'daki sekiz yıllık kariyeri, kontratı yenilenmezse bu yaz sona erecek. Barça'nın orta saha oyuncusu arayışı sürerken, 26 yaşındaki oyuncu uygun bir seçenek olduğu bildirildi.

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