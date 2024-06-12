Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı

JASİKEVİCİUS TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, kötü gidişat sonrası aralık ayında Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirdi. Litvanyalı koç yönetiminde takım, Euroleague'i ilk 6 sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Süper Lig'de ise 25 galibiyet, 5 beraberlikle normal sezonu ikinci sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa ulaşan Jasikevicius, hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşadı ve adını tarihe yazdırdı.