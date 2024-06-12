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Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes'i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu. Evindeki ilk maçta Anadolu Efes'e son saniye basketi ile yenilen Fenerbahçe Beko bu kez rakibini mağlup etti ve 1 sezon sonra adını zirveye yazdırdı. Karşılaşmada bir ara 20 sayı öne geçmesine rağmen farkın kapanmasına engel olamayan sarı lacivertliler, rakibine kazanma fırsatı vermedi ve parkeden 80-72 galip ayrılarak mutlu sona ulaştı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 22:47 Güncelleme 12 Haziran 2024, 23:20
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı

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Sezon boyunca birbirlerini geçebilmek için mücadele veren Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki final serisinden sarı lacivertliler 3-1 galip ayrıldı. Kanarya çok zorlandığı karşılaşmada kazanarak 11'inci kez kupayı müzesine götürdü.

İlk çeyrek Fenerbahçe Beko'nun büyük üstünlüğü ile geçildi. Sarı lacivertliler 22 sayı bulurken Efes'e sadece 8 sayı izni verdi. Lacivert beyazlılar bir sara 20'ye kadar çıkan farkı eritmeyi başardı. Shane Larkin, Rodrigues Beaubois ve Elijah Bryant ile oyuna ortak oldu. İlk yarı ise ev sahibinin 36-33 üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü çeyrekte ise başa baş bir oyun ortaya konuldu. Efes maç başından bu yana ilk defa rakibini yakaladı ve skor 41-41'e geldi. B u andan itibaren lacivert beyazlı ekip üst üste atışlardan boş döndü ve skor 45-41 oldu. Son 2 dakika kala ise maç başından bu yana ilk defa öne geçmeyi başardı. Son çeyreğe Anadolu Efes 52-51 önde girdi. 10 dakikalık bölümde Larkin ve Wilbekin üzerinden oynanan oyunlar üzerinden Kanarya son 7 dakikada 55-53'lük üstünlüğü yakaladı. Son 1 dakikaya 64-64'lük eşitlikle girildi. Papagiannis'in maç topunu blokladığı karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma dakikaları Nigel Hayes'in üçlükleri ile başladı. Kanarya 6 sayılık farkı yakaladı.Efes hücum anlamında etkili olamadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı kazanarak kupaya uzandı.

JASİKEVİCİUS TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, kötü gidişat sonrası aralık ayında Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirdi. Litvanyalı koç yönetiminde takım, Euroleague'i ilk 6 sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. Süper Lig'de ise 25 galibiyet, 5 beraberlikle normal sezonu ikinci sırada tamamladı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa ulaşan Jasikevicius, hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşadı ve adını tarihe yazdırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Basketbolda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'ya ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm Fenerbahçe Beko camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı
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