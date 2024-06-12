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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi dillerden düşmüyor! Efsane futbolcu transferini istedi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu da şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı kırmızılılar mayıs ayında beşinci yıldızı takmak adına en doğru hamleleri yaparak mutlu sona ulaşmak amacında. Diğer yandan kulüpteki oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir çağrı geldi ve takıma dahil edilmesi istendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 18:29 Güncelleme 12 Haziran 2024, 18:29
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi dillerden düşmüyor! Efsane futbolcu transferini istedi

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Galatasaray'da tüm planlar sezon sonunda şampiyonluk elde etmek üzerine yapılıyor. Kadrosunda geniş bir revizyona gidecek olan Cimbom'da kontratı biten oyuncularla yollar ayrılmaya başlandı. Sadece Mertens ile görüşmeler devam ediyor ancak Belçikalı yıldız şu ana kadar sözleşme imzalamadı.



Yönetim önceliklerini sağ bek, orta saha ve forvet olarak belirlerken Mertens'in kararına göre 10 numaraya da bir takviye yapılacak. Bunun için de çalışmalar yürütülüyor ve pek çok isim listede bulunuyor.



ASSIGNON HAZIR KITA

Sağ bek adayları Wan-Bissaka ve Assignon. İki futbolcu ve kulüpleri ile temaslar gerçekleştiriliyor. İngiliz yıldızın yurt dışında oynamaya sıcak bakıp bakmadığı pek bilinmiyor ancak Fransız oyuncu Şampiyonlar Ligi nedeniyle yeşil ışık yaktı.



OKAN BURUK HAZIRLANIYOR

Orta saha için ise Jens Cajuste, Ivan Ilic, Ibrahim Sangare ve Scott McTominay isimleri geçiyor. Orta sahada direnci yüksek ve enerjik bir takım yaratmak isteyen Okan Buruk da tüm hazırlıklarını bu profildeki oyunculara göre yapıyor.



MIKAUTADZE ELDEN KAÇTI

Forvette ise Mauro Icardi'nin yedeklenmesi ve gol yükünü paylaşıp ekstra bir katkı vermesi için yeni bir isim arayışı söz konusu var. Bu bölgede de Arnautovic'in adı yazılıyor. Ayrıca Mikautadze de listedeydi ancak 20 milyon euro civarında bir bonservisle Monaco'ya transfer oalcak gibi gözüküyor.

ICARDI'DE SÜRPRİZ GELİŞME

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da transferin gözdesi haline geldi. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve birçok takımın da takibinde olmayı sürdüren Arjantinli süper star için İtalya'dan flaş çağrı geldi. Roma'nın efsane oyuncularından Vincent Candela, eski takımına Arjantinli yıldızla ilgili bir çağrıda bulundu.

Candela, eski takımının transfer planlamasıyla ilgili "Transferlere nereden başlardınız?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi: "Alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Mümkün olan en kısa sürede alınmalarını bekliyorum. Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi golcüyle bu garanti. Umarım Ghisolfi (Roma'nın yeni sportif direktörü) İtalya Ligi'ne hazır, 19 yaşında bir genç getirebilir. Leao'yu beklemiyorum ama yeni bir Leao bulmasını bekliyorum".

Daha önce İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi ile ilgili geniş bir analiz yayınlarken, İtalyan devlerinin Arjantinli yıldızı transfer etmesi gerektiğini yazmıştı.

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