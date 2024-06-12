İki sezondur Mauro Icardi ile şampiyonluklar kazanan Galatasaray 'da Arjantinli futbolcunun yedeğini bulabilmek pek mümkün olmadı. Carlos Vinicius her ne kadar kritik goller atsa da hem maliyeti hem de istikrarı konusunda çok fazla umut vermeyince kiralık anlaşması bittikten sonra gönderildi.

HER SENARYOYU OYNAYABİLECEK FORVET

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı; "Dört oyuncu düşünüyoruz. Bu dört oyuncu da direkt katkı sağlayacak oyuncular. İlk 11 oyuncusu olsun diye alıyoruz. Icardi gibi önemli bir oyuncumuz var. Hem onunla hem onsuz oynayacak. Bakambu tercihi böyleydi. Hepsini bir ada oynayacak oyuncular çok önemli olacak. Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir.