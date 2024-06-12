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Galatasaray golcüsünü buldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızı transferin gözdesi oldu

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, birçok mevkide yapacağı takviyeler için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Gündemdeki hedefler sağ bek, orta saha ve Icardi'nin yedeğini bulabilmek. Golcü konusunda hata yapmak istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe'de forma giyen eski bir oyuncuyu listesine aldı. Kulübede sorun çıkarmayacak ve nispeten de ucuz bir hamle fırsatı da değerlendirilmiş olacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 21:25 Güncelleme 12 Haziran 2024, 21:40
Galatasaray golcüsünü buldu! Fenerbahçe’nin eski yıldızı transferin gözdesi oldu

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak beşinci yıldıza bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da yeni senenin hazırlıkları da başladı. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibinin yönetime ilettiği liste ile birlikte yürütülen operasyonda çok sayıda isim gündemde bulunuyor. O yıldızlar arasından biri ise Fenerbahçe'nin eski golcüsü. İşte detaylar...

Sarı kırmızılılar son 2 sezonda olduğu gibi bu yaz da önemli transferlere imza atmayı hedefliyor.

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Cimbom yaklaşık 2 ay önce transfer çalışmalarına başlamış ve listesini belirlemişti.

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Yönetim haziran ayı itibariyle hedeflenen futbolcularla resmi görüşmelere başladı.

Dursun Özbek ve kurmaylarının, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği listeye göre hareket ettiği kaydedildi.

VINICIUS'A VEDA

İki sezondur Mauro Icardi ile şampiyonluklar kazanan Galatasaray'da Arjantinli futbolcunun yedeğini bulabilmek pek mümkün olmadı. Carlos Vinicius her ne kadar kritik goller atsa da hem maliyeti hem de istikrarı konusunda çok fazla umut vermeyince kiralık anlaşması bittikten sonra gönderildi.

Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamada süper tangocunun alternatifini aradıklarını ve bu gündemin ilk sıralarda yer aldığını ifade etmişti. Yapılan araştırmalarda ise isim ön plana çıkmıştı.

HER SENARYOYU OYNAYABİLECEK FORVET

Okan Buruk geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı; "Dört oyuncu düşünüyoruz. Bu dört oyuncu da direkt katkı sağlayacak oyuncular. İlk 11 oyuncusu olsun diye alıyoruz. Icardi gibi önemli bir oyuncumuz var. Hem onunla hem onsuz oynayacak. Bakambu tercihi böyleydi. Hepsini bir ada oynayacak oyuncular çok önemli olacak. Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir.

Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor. Birçok oyuncu da bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor.

Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun"

2 FORVET ÖNE ÇIKTI

Inter'de istediği şansı bulamayan Marko Arnautovic ile Metz'in yıldız ismi Georges Mikautadze. Avusturyalı golcü geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Gürcü forvetten ise kötü haber alındı. 23 yaşındaki oyuncu Monaco ile anlaşmak üzere.

FENER'İN ESKİ GOLCÜSÜ LİSTEDE

Galatasaray yeni sezon için forvet arayışına bir yeni isim daha ekledi. Daha önce Fenebahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve Augsburg'da adından söz ettirip Hoffenheim'e trasnfer olan Mergim Berisha listeye alındı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalarda yer alamayan Alman golcü için son durumunu kontrol etmek adına raporları istendi.

Eğer raporlar memnuniyet verici düzeyde olursa yönetim bir de sağlık kontrolünden geçirerek Berisha'nın takıma katılması konusunda anlaşma zemini bulmaya çalışacak. Ancak bonservis ödenmek istenmiyor. Satın alma opsiyonlu bir anlaşma daha makul olarak değerlendiriliyor.

2-3 hafta sonra idmanlara başlaması beklenen Berisha'nın, yeniden formuna kavuşmak istediği ve bunun için Türkiye'ye dönmeyi planladığı vurgulandı.

Yönetimin önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştırması ve Berisha'yı kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın, Berisha'yı yaklaşık 1 milyon Euro civarında bir ücrete kiralayacağı öne sürüldü.

1.88 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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