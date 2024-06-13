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Rizespor'dan orta sahaya takviye! Giannis Papanikolaou imzayı attı

Çaykur Rizespor, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 16:29 Güncelleme 13 Haziran 2024, 16:35
Rizespor’dan orta sahaya takviye! Giannis Papanikolaou imzayı attı

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Süper Lig ekiplerinden Rizespor, orta sahasını Giannis Papanikolaou ile güçlendirdi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Rakow Czestochowa forma giyen 25 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



İşte Rizespor'un açıklaması:

"Çaykur Rizespor'umuz Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'u kadrosuna kattı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki Orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."

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