Rizespor’dan orta sahaya takviye! Giannis Papanikolaou imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, orta sahasını Giannis Papanikolaou ile güçlendirdi.



Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, Polonya'nın Rakow Czestochowa forma giyen 25 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





İşte Rizespor'un açıklaması:



"Çaykur Rizespor'umuz Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından Giannis Papanikolaou'u kadrosuna kattı.



Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki Orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."