MEVKİLER BELİRLENDİ Son şampiyon Galatasaray'da öncelikli takviye yapılacak pozisyonlar kararlaştırıldı. Buna göre Sacha Boey sonrası kiralanan Aurier ile yollar ayrılırken orta sahada ise Ndombele ile sözleşme imzalanmadı. Tottenham'dan da gönderilecek olan Fransız futbolcu kontenjan boşluğu da yarattı. Sağ bek için Rennes forması giyen Lorenz Assignon ile Manchester United'tan Aaron Wan-Bissaka ön plana çıkan isimler olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan Sergio Oliveira da satılırsa bu bölgeye transfer gerçekleştirilecek. Monaco'dan Youssouf Fofana, Bayern Münih'ten Leon Goretzka, Manchester United forması giyen Scott McTominay, Tottenham'dan Pierre-Emile Höjbjerg, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ve Torino forması giyen Ivan Ilic'in isimleri sarı-kırmızılılarla anılıyor. Ayrıca Mauro Icardi'nin de şimdiden alternatifi belirlenmeye çalışılıyor.

SATILACAK FUTBOLCULAR OLABİLİR Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncu satmaya değil almaya niyetleri olduğunu ifade ederek astronomik bir rakam önerildiği takdirde ise kararın Başkan Dursun Özbek'te olduğunu söyledi. Bu kapsamda yüksek gelir beklenen isimlerle yollar ayrılabilir.

GELECEĞİ BELLİ OLMAYANLAR VAR Galatasaray'da durumu henüz netleşmeyen isimler söz konusu. Sezon başında alınan Tete ile Zaha'nın kulüpten ayrılmaları gündeme gelebilir. Fildişili yıldız kadroya girmediği dönemde sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Brezilyalı kanat ise beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

ZANIOLO AYRILABİLİR! Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo İspanya'ya transfer olabilir. İtalyan medyası yıldız futbolcu hakkında yayınladığı haberde Cimbom'un beklentilerinin karşılandığını ve imzaların an meselesi olduğunu yazdı.