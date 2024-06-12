ZANIOLO'NUN HEDEFİ İTALYA
Haberde Nicolo Zaniolo'nun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten menajer Vigorelli'nin Fiorentina ve Atalanta ile görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.
Fiorentina ile görüşmelerin tıkandığı ve oyuncunun Atalanta'da forma giymek istemesi sebebiyle Bergamo ekibinin Galatasaray'a teklif yapacağı kaydedildi. Galatasaray'ın Zaniolo için 15 milyon euroluk bonservis talebinde indirime gitmeyeceği vurgulandı.
EURO 2024'Ü KAÇIRDI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Premier Lig'de istediğini bulamadı. Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle düzenli olarak forma giyme şansı bulamayan İtalyan yıldız, EURO 2024 öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvaya katılamadı. Zaniolo, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...