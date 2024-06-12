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Galatasaray'ın kasasını dolduracak transfer teklifi geldi! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Transfer için dört koldan adeta taarruza geçen yönetim ve teknik heyet pek çok isimle görüşmelerine devam ediyor. Bir yandan gelecek oyuncular konusunda hazırlık yapılırken diğer taraftan da gidecek isimler için gelecek öneriler bekleniyor. Kulüpten ayrılması beklenen futbolculardan biri için ilk teklif belli oldu. Eğer anlaşma sağlanırsa hem kasa dolacak hem de kontenjan konusunda bir nebze de olsa rahatlık yaşanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:52 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:15
Galatasaray’ın kasasını dolduracak transfer teklifi geldi! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor

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Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer hakreatı devam ediyor. Beşinci yıldızı takabilmek adına yoğun uğraş veren yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğtultusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Satılacak futbolculardan gelecek bonservis ücretleri ile yeni yıldızlar almayı planlayan Cimbom'a flaş bir teklif ulaştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da katıldığı programda transfere dair açıklamalarda bulundu. Özbek; "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY'DA DEV OPERASYON

Cimbom gelecek sezon üst üste 3, toplamda da 25'inci şampiyonluğunu kazanabilmek adına kolları sıvadı. Sezon bitmeden başlanan harekatta birçok oyuncu listede yer alıyor. Dünya yıldızlarını yine İstanbul'a getirmekte kararlı olan teknik heyet ve yönetim kısa vadede kadroyu oluşturarak hem sezon başı kampında hazır olmak hem de Şampiyonlar Ligi için oynayacağı maçlar için birliktelik sağlamak amacında. Bunun içinde çok kaliteli isimler gündemdeki yerini koruyor.

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MEVKİLER BELİRLENDİ

Son şampiyon Galatasaray'da öncelikli takviye yapılacak pozisyonlar kararlaştırıldı. Buna göre Sacha Boey sonrası kiralanan Aurier ile yollar ayrılırken orta sahada ise Ndombele ile sözleşme imzalanmadı. Tottenham'dan da gönderilecek olan Fransız futbolcu kontenjan boşluğu da yarattı. Sağ bek için Rennes forması giyen Lorenz Assignon ile Manchester United'tan Aaron Wan-Bissaka ön plana çıkan isimler olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan Sergio Oliveira da satılırsa bu bölgeye transfer gerçekleştirilecek. Monaco'dan Youssouf Fofana, Bayern Münih'ten Leon Goretzka, Manchester United forması giyen Scott McTominay, Tottenham'dan Pierre-Emile Höjbjerg, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat ve Torino forması giyen Ivan Ilic'in isimleri sarı-kırmızılılarla anılıyor. Ayrıca Mauro Icardi'nin de şimdiden alternatifi belirlenmeye çalışılıyor.

SATILACAK FUTBOLCULAR OLABİLİR

Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncu satmaya değil almaya niyetleri olduğunu ifade ederek astronomik bir rakam önerildiği takdirde ise kararın Başkan Dursun Özbek'te olduğunu söyledi. Bu kapsamda yüksek gelir beklenen isimlerle yollar ayrılabilir.

GELECEĞİ BELLİ OLMAYANLAR VAR

Galatasaray'da durumu henüz netleşmeyen isimler söz konusu. Sezon başında alınan Tete ile Zaha'nın kulüpten ayrılmaları gündeme gelebilir. Fildişili yıldız kadroya girmediği dönemde sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Brezilyalı kanat ise beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

ZANIOLO AYRILABİLİR!

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo İspanya'ya transfer olabilir. İtalyan medyası yıldız futbolcu hakkında yayınladığı haberde Cimbom'un beklentilerinin karşılandığını ve imzaların an meselesi olduğunu yazdı.

VILLARREAL İSTİYOR

Galatasaray'da bu yaz takımdan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Villareal'den 15 milyon euroluk resmi teklif Galatasaray'a ulaştı. İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre Villareal, Galatasaray'ın 15 milyon euroluk bonservis talebini karşılamayı kabul etti. Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'nin Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerle görüşme halinde olduğu vurgulandı.

ZANIOLO'NUN HEDEFİ İTALYA

Haberde Nicolo Zaniolo'nun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği belirtildi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten menajer Vigorelli'nin Fiorentina ve Atalanta ile görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı.

Fiorentina ile görüşmelerin tıkandığı ve oyuncunun Atalanta'da forma giymek istemesi sebebiyle Bergamo ekibinin Galatasaray'a teklif yapacağı kaydedildi. Galatasaray'ın Zaniolo için 15 milyon euroluk bonservis talebinde indirime gitmeyeceği vurgulandı.

EURO 2024'Ü KAÇIRDI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Premier Lig'de istediğini bulamadı. Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle düzenli olarak forma giyme şansı bulamayan İtalyan yıldız, EURO 2024 öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle turnuvaya katılamadı. Zaniolo, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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