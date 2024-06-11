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Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor

Sezon sonunda beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları giderek hızlanıyor. Birçok takviye yapmaya hazırlanan Cimbom, alternatiflerini de geniş tutarak görüşmelerde bulunuyor. Okan Buruk'un istediği isimler üzerinden gerçekleşemn harekatta iki yıldız için temaslar başladı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 23:03 Güncelleme 11 Haziran 2024, 23:18
Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor

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Gelecek sezon tam dört kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da tek hedef başarı yakalayabilmek. Süper Lig'de zirvede yer alıp beşinci yıldızı isteyen Cimbom, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi arzu ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde öncelik gruplara kalmak ve yenilenen formatla birlikte üst turlara yükselmek.

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi saha dışında oyuncular için görüşmelerini sürdürürken Teknik Direktör Okan Buruk, ekip arkadaşları ve gözlem ekibi de yeni isimlerin bulunması konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Deneyimli teknik direktörün onayından geçen yıldız adayları veya önemli isimler yönetime iletiliyor.

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İlk olarak kontenjan boşaltmak isteyen Cimbom'da yönetim bazı oyuncularla yollarını ayıracak. İlk hedef ise Mathias Ross ve Alexandru Cicaldau'yu göndermek. NEC'te forma şansı bulamayan Danimarkalı stoper Hollanda ekibinde de istenmiyor. Romen orta saha için ise öncelik bonservis alabilmek. Olmazsa İstanbul'dan bir takıma kiralık göndermek.

Bugün TRT Spor'un konuğu olan Başkan Dursun Özbek, transfer hakkında bilgi verdi. Özbek; "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz." dedi.

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Galatasaray'da bonservisleri ile gönderilmesi muhtemel isimler arasında Davinson Sanchez ve Victor Nelsson bulunuyor. İki stoperden birisi satılırsa yerine hemen takviye yapılacak.

Gündemdeki isimler arasında Raphael Varane bulunuyor. Fransız futbolcuya eski takım arkadaşı Fred telefon açıp gelmesini söylese de Aslan da devrede.

ALTERNATİFİ HAZIR

Fransız yıldızdan istediği sonucu alamaması halinde alternatifini de hazırlayan yönetim listesine Jan Paul van Hecke'yi de ekledi. 23 yaşındaki Hollandalı stoper geride kalan sezonda Brighton formasıyla 39 karşılaşmaya çıktı ve 3353 dakika forma giydi.

Eğer istenen bonservis bedeli elde edilebilirse piyasa değeri 18 milyon euro olan yıldız ismin kulübü ile masaya oturulacak. van Hecke'nin 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un takviye istediği bölgelerden biri de orta saha. Torreira'nı yanına oyunu iki yönlü oynayabilen ve yönlendirebilen bir isim arayan deneyimli antrenör Napoli'de forma giyen yıldız oyuncuyu listesine ekledi.

İtalyan ekibinde forma giyen Jens Cajuste ile ilgilenen Cimbom için İsveçli futbolcu geleceğine dair açıklama yaparak; "Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Şu anda ayrılacağım diye bir şey yok" dedi.

24 yaşındaki futbolcu 35 karşılaşmada giydiği İtalyan ekibinin formasıyla 2 asist yaptı.

Yönetim de kontenjan boşluğu ve maddi olarak fırsat bulursa girişimlerini resmi boyuta taşıyacak.

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