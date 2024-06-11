Bugün TRT Spor'un konuğu olan Başkan Dursun Özbek, transfer hakkında bilgi verdi. Özbek; "Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz." dedi.