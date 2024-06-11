Gelecek sezon tam dört kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da tek hedef başarı yakalayabilmek. Süper Lig'de zirvede yer alıp beşinci yıldızı isteyen Cimbom, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi arzu ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde öncelik gruplara kalmak ve yenilenen formatla birlikte üst turlara yükselmek.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi saha dışında oyuncular için görüşmelerini sürdürürken Teknik Direktör Okan Buruk, ekip arkadaşları ve gözlem ekibi de yeni isimlerin bulunması konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Deneyimli teknik direktörün onayından geçen yıldız adayları veya önemli isimler yönetime iletiliyor.
İlk olarak kontenjan boşaltmak isteyen Cimbom'da yönetim bazı oyuncularla yollarını ayıracak. İlk hedef ise Mathias Ross ve Alexandru Cicaldau'yu göndermek. NEC'te forma şansı bulamayan Danimarkalı stoper Hollanda ekibinde de istenmiyor. Romen orta saha için ise öncelik bonservis alabilmek. Olmazsa İstanbul'dan bir takıma kiralık göndermek.