RAFA SİLVA BOMBASI Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Rafa Silva. Her ne kadar Jose Mourinho Galatasaray'a yakın olduğunu duyurup ezeli rakibi hakkıdna bombayı patlatsa da NTV Spor'un haberine göre 30 yaşındaki oyuncu çubuklu formayı gitebilir.

MERT HAKAN İLE DEVAM Fenerbahçe'de iç transfer hamleleri devam ediyor. Kontratı sona eren futbolculardan Mert Hakan Yandaş'ın durumu seçimden sonra netleşecekti ve takım kaptanları arasında bulunan deneiymli orta saha ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

SIRA BATSHUAYI'DE Yönetim geride kalan sezondaki performansıyla adından söz ettiren Michy Batshuayi ile seçilmemesi halinde kararı yeni yönetime bırakmak adına kontrat imzalamamıştı. Belçikalı futbolcunun takımda kalması için görüşmeler başladı ve kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER Fenerbahçe Başkanı Ali Koç astronomik teklifler gelmedikçe gündemde bulunan ve satışları konusunda sıkça iddia çıkan isimleri satmayacaklarını belirtmişti. Ancak Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin EURO 2024 performansları gelecekleri adına belirleyici rol oynayacak. Takımdan ayrılmaları mümkün olabilir.