COMAN BOMBASI
Sarı lacivertlilerin hedefindeki yıldızlardan biri de Kingsley Coman. Fransız futbolcu için devreye giren ekiplerden biri olan Kanarya, işi bir an önce bitirmek istese de talip sayısı oldukça farklı. Bu noktada da Jose Mourinho'ya güveniliyor.
50 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
Geride kalan sezonda istediği süreyi alamayan ve 27 maçta 5 gol atıp 3 de asist üreten 27 yaşındaki kanat, 1737 dakika sahada kaldı. İki kanatta forma giyebiliyor olması nedeniyle de sahada el güçlendiriyor. Güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro.
KUPA CANAVARI
Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Kingsley Coman bugüne kadar PSG, Juventus ve Bayern Münih formaları giydi. Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 8 Bundesliga, 2 Ligue 1, 2 Serie A, 3 Almanya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası 1 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası bulunuyor.