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Fenerbahçe yılın transferine imza atabilir! Almanya'ya damga vuran kupa canavarı yıldız Kadıköy yolunda

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin başına geçen Jose Mourinho kozunu da kullanarak birçok hamleyi bitirme isteği var. Bunun için de görüşmeler sürüyor ve temaslar hızlandırıldı. Yönetim en kısa sürede imzaları attırmaya çalışırken listedeki dünya yıldızları taraftarı şimdiden heyecanlandırdı. Eğer anlaşma sağlanırsa sezonun belki de en spekteküler hamlesi gerçkleştirilmiş olacak. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 15:58 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:06
Fenerbahçe yılın transferine imza atabilir! Almanya’ya damga vuran kupa canavarı yıldız Kadıköy yolunda

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Seçim sürecini geride bırakan Fenerbahçe'de yönetim mazbatalarını alarak resmen göreve başladı. Jose Mourinho ile hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmayı planlayan sarı lacivertlilerde transfer harekatı dört koldan sürüyor. Listede çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor.

JOSE MOURINHO ATEŞİ YAKTI

Uzun süredir Süper Lig şampiyonluğu yaşamayan Fenerbahçe'de ise gözler yeni sezona çevrildi. Takımın başına getirilen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği futbolcular konusunda girişimler giderek hızlandırıldı. EURO 2024'te oynayanlar için ise süreç daha da efektif ilerletilmeye çalışılıyor.

MOU EFFECT!

Kanarya'nın başına geçen Jose Mourinho talep ettiği futbolcularla ilgili olarak görüşmeleri bire bir de sürdürüyor. Almanya'daki şampiyonada da boy gösterecek ve yorumlarıyla ekranlarda yer alması beklenen deneyimli çalıştırıcı burada aynı zamanda transfer temasında da bulunacak.

RAFA SİLVA BOMBASI

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri Rafa Silva. Her ne kadar Jose Mourinho Galatasaray'a yakın olduğunu duyurup ezeli rakibi hakkıdna bombayı patlatsa da NTV Spor'un haberine göre 30 yaşındaki oyuncu çubuklu formayı gitebilir.

MERT HAKAN İLE DEVAM

Fenerbahçe'de iç transfer hamleleri devam ediyor. Kontratı sona eren futbolculardan Mert Hakan Yandaş'ın durumu seçimden sonra netleşecekti ve takım kaptanları arasında bulunan deneiymli orta saha ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

SIRA BATSHUAYI'DE

Yönetim geride kalan sezondaki performansıyla adından söz ettiren Michy Batshuayi ile seçilmemesi halinde kararı yeni yönetime bırakmak adına kontrat imzalamamıştı. Belçikalı futbolcunun takımda kalması için görüşmeler başladı ve kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç astronomik teklifler gelmedikçe gündemde bulunan ve satışları konusunda sıkça iddia çıkan isimleri satmayacaklarını belirtmişti. Ancak Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski'nin EURO 2024 performansları gelecekleri adına belirleyici rol oynayacak. Takımdan ayrılmaları mümkün olabilir.

KİRALIKLAR GÖNDERİLECEK

Yaz aylarında kiradan dönecek oyuncular da kadroda düşünülmüyor. Mourinho her ne kadar Crespo'yu takımda görmek istese de kontenjan konusu eli kolu bağlıyor. Joao Pedro ve Lincoln ise öncelikli olarak bonservisleriyle satılacak. Eğer talip çıkmazsa kiralanacak.

COMAN BOMBASI

Sarı lacivertlilerin hedefindeki yıldızlardan biri de Kingsley Coman. Fransız futbolcu için devreye giren ekiplerden biri olan Kanarya, işi bir an önce bitirmek istese de talip sayısı oldukça farklı. Bu noktada da Jose Mourinho'ya güveniliyor.

50 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Geride kalan sezonda istediği süreyi alamayan ve 27 maçta 5 gol atıp 3 de asist üreten 27 yaşındaki kanat, 1737 dakika sahada kaldı. İki kanatta forma giyebiliyor olması nedeniyle de sahada el güçlendiriyor. Güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro.

KUPA CANAVARI

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Kingsley Coman bugüne kadar PSG, Juventus ve Bayern Münih formaları giydi. Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 8 Bundesliga, 2 Ligue 1, 2 Serie A, 3 Almanya Kupası, 1 İtalya Kupası, 6 Almanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası 1 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası bulunuyor.

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