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Boston Celtics Dallas Mavericks'i yine yendi! Şampiyonluk 1 maç uzaklıkta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 106-99 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti. Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:03 Güncelleme 13 Haziran 2024, 10:03
Boston Celtics Dallas Mavericks’i yine yendi! Şampiyonluk 1 maç uzaklıkta

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 106-99 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti.

American Airlines Center'da oynanan ve Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Luka Doncic, final serisinde gösterdiği savunma performansıyla eleştiriliyor.Luka Doncic, final serisinde gösterdiği savunma performansıyla eleştiriliyor.
Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.

Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaunt, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Tatum ve Brown, Celtics'i şampiyonluğa taşıyor.Tatum ve Brown, Celtics'i şampiyonluğa taşıyor.
Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.

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