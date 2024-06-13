Boston Celtics Dallas Mavericks’i yine yendi! Şampiyonluk 1 maç uzaklıkta

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 106-99 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti.

American Airlines Center'da oynanan ve Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.