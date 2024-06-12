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Galatasaray'ın yıldızı Leo Dubois'ten şoke eden sözler: Adaletsiz bir karara kurban gittim

Geride kalan sezonu Başakşehir'de tamamlayarak Galatasaray'a geri dönen Fransız yıldız Leo Dubois, sarı kırmızılı ekipteki kariyeri hakkında flaş ifadeler kullandı. Deneyimli futbolcu kiralık olarak gönderildiği süreç hakkında "İlk sezonumun ardından artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittim" dedi. Ayrıca geleceği hakkında da konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 17:48 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:48
Galatasaray’ın yıldızı Leo Dubois’ten şoke eden sözler: Adaletsiz bir karara kurban gittim

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Galatasaray'da bek pozisyonunun iki tarafını da oynaması nedeniyle el üstünde tutulan ancak sonrasında kiralık olarak Başakşehir'e gönderine Leo Dubois, bu yaz itibarıyla sarı kırmızılı ekibe geri döndü.

Fransız yıldız geride kalan sezonda çıktığı 34 maçta 1 kez fileleri havalandırdı ve 7 asist üretti. 2350 dakika da sahada kaldı. Gelecek sene yine Galatasaray kadrosunda yer alacak.

Ancak şu ana kadar gelişen trasnfer süreçlerinde yeri olmadığı gözüken Leo Dubois'in geleceği de merak konusu. Sağ beke takviye düşünen Cimbom'un sol bekinde ise Derrick Köhn var. 12 yabancının yazılabildiği listede ise sadece Icardi'ye yabancı alternatif getirilebilir.

Dubois Fransız medyasına yaptığı açıklamalarla herkesi şoke eden ifadeler kullandı. Deneyimli futbolcu gönderilişiyle ilgili görevi bırakan Erden Timur'u kast ettiği düşünülen sert sözler söyledi.

İşte yıldız oyuncunun açıklamaları...

Galatasaray'a transfer olduğum için pişman değilim. Uzun uzun düşünerek aldığım bir karardı. Lyon'daki dönemimin sonuna geliyordum. Galatasaray ile yeni bir meydan okuma arıyordum. Tutku ve şampiyonluklar istiyordum. Çılgın bir taraftar kitlesi buldum! İlk sezonumun sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Bu tür duyguları yaşamak için futbol oynuyoruz.

İlk sezonumun ardından artık kulüpte olmayan birinin adaletsiz bir kararına kurban gittim. Avrupa transfer dönemi bitmişti ve beni Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp yerime Tottenham'dan iki oyuncuyu (Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele) aldı. Bunu kabullenmek çok zor oldu. Oynayamama riskiyle neredeyse başka şansım kalmamıştı. İki seçenek vardı.

Ya bu adaletsizlik karşısında kulübe hukuki yollardan saldıracak ve çatışma yaşayacaktım, ya da Türkiye'de sportif bir seçim yaparak bir çözümü kabul edecektim. Başakşehir devreye girdi. Türk transfer piyasasının bitmesine on dakika kala anlaşmaya vardık! Ama doğru seçimi yaptım. Kulüp 19. sıradayken geldim. Süper Lig'i 4. sırada ve Avrupa bileti alarak bitirdik. Bu yükseliş güzel bir deneyim oldu. Hırslı ve bana çok şey katan bir teknik kadroya sahip bir kulüp keşfettim. Öyle ki, ayrılırken başkan bana onursal bir ödül verdi.

Galatasaray ile geleceğimi henüz konuşmadık ama kulüple iletişime geçtim. Bir yıl daha sözleşmem var. Onların tutumunu ve bakış açılarını değerlendirmek istiyorum. Ancak son yılımı tamamlamaya hazırım. Oynamak, keyif almak ve güvendiğim bir teknik ekiple çalışmak istiyorum. Hâlâ güzel şeyler keşfetmeye açım. Başakşehir'de, bana taktiksel olarak birçok şey öğreten bir antrenörle (Çağdaş Atan) çalıştım. Hem sağda hem solda oynama çok yönlülüğümü kullandı ve beni 6 veya 8 numara pozisyonunda merkeze girebileceğim hibrit bir sisteme dahil etti. Hücum yönümü geliştirdi.

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