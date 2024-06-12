Galatasaray’ın yıldızı Leo Dubois’ten şoke eden sözler: Adaletsiz bir karara kurban gittim

Galatasaray ile geleceğimi henüz konuşmadık ama kulüple iletişime geçtim. Bir yıl daha sözleşmem var. Onların tutumunu ve bakış açılarını değerlendirmek istiyorum. Ancak son yılımı tamamlamaya hazırım. Oynamak, keyif almak ve güvendiğim bir teknik ekiple çalışmak istiyorum. Hâlâ güzel şeyler keşfetmeye açım. Başakşehir'de, bana taktiksel olarak birçok şey öğreten bir antrenörle (Çağdaş Atan) çalıştım. Hem sağda hem solda oynama çok yönlülüğümü kullandı ve beni 6 veya 8 numara pozisyonunda merkeze girebileceğim hibrit bir sisteme dahil etti. Hücum yönümü geliştirdi.