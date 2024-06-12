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Fenerbahçe'nin transferi beklenen yıldızları hakkında karar çıktı! Jose Mourinho üstünü çizdi

Trendyol Süper Lig'i Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikici tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacviertliler Jose Mourinho'yu göreve getirdikten sonra seçim sürecini atlattı ve bombalar tek tek patlayacak. Diğer yandan iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Ayrıca takmdan ayrılması muhtemel isimler üzerindeki kararlar da verildi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 20:13 Güncelleme 12 Haziran 2024, 20:13
Fenerbahçe’nin transferi beklenen yıldızları hakkında karar çıktı! Jose Mourinho üstünü çizdi

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Geride kalan sezonda da şampiyonluk elde edemeyen Fenerbahçe ikincilikle yetinmişti. Yapılan iddialı girişin ardından zaman zaman yaşanan puan kayıpları ve alınamayan kupalar nedeniyle yeni bir sayfa açmak isteyen Kanarya ilk adımı attı.

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de başkanlık seçimini de mevcut başkan Ali Koç kazandı. Koç'un bir kez daha Aziz Yıldırım'ı yendiği oylamanın ardından gözler transfere çevrildi.

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Yeni yönetim mazbatalarını aldı ve resmen göreve başladı. Transferde herkesi memnun edecek ve şampiyonluk yakalayabilecek bir ekip kurmak isteyen Kanarya'da birçok isim listede bulunuyor.

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Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da önemli futbolcuları takip eden gözlem ekibi ve Jose Mourinho, belirlenen futbolcular konusunda yönetimle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Portekizli teknik direktörün planlarından biri Dusan Tadic'i 10 numara mevkisinde kullanmak. Daha önce Ajax'ta bu bölgede forma giyen Sırp yıldızdan boşalacak sol kanat için ise takviye düşünülüyor.

Son günlerde Bayern'de istediği süreyi alamadığı için kulüpten ayrılmak isteyen Kinglsey Coman'ın adı geçiyor. Fransız yıldız eğer ikna edilebilirse hücum hattı herkesin kıskanabileceği bir duruma evrilecek.

Süper Lig'den de transfer hamlesi gelecek. Sarı lacivertliler Levent Mercan için Karagümrük ile anlaşmaya varmıştı. 24 Haziran'da açılacak tescil dönemi sonrasında duyurulması bekleniyor.

Takımda geleceği merak konusu haline gelen isimler için de kararlar verildi.

MERT HAKAN YANDAŞ

Yıldız orta saha zaman zaman futbol dışı konularla gündem haline glese de takıma olan aidiyeti ve liderlik özellikleri ile ön plana çıkmayı başarıyor. Bu sezon da forma şansını iyi değerlendirdi denilebilir. Yönetimin yaptığı görüşmelerde 2 yıllık anlaşma sağlandı.

MICHY BATSHUAYI

Fenerbahçe'nin geçen sezon gol yükünü sırtlanan isimlerden biri olan Belçikalı forvetin kontratı sona erdi. Ancak Ali Koç ve ekibi seçimi kazanamamaları halinde herhangi bir maddi yük getirmemesi adına sözleşme yenilemedi. Seçimden çıkan zaferle birlikte yıldız oyuncunun takımda kalması için görüşmeler başladı.

FERDİ KADIOĞLU

Peşinde pek çok kulüp bulunan Ferdi Kadıoğlu için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Ancak gurbetçi futbolcudan beklentiler oldukça yüksek. Minimum hedef 25 milyon euro. Eğer bu bedel gelmezse kalacak.

İSMAİL YÜKSEK

Son dönemde sakatlanıp sezonu kapatsa da EURO 2024'e kadar çok daha iyi bir hale gelmek isteyen İsmail Yüksek için de çok sayıda takım devrede. Özellikle Leverkusen'in adı geçiyordu. Ancak yönetim iyi bir teklif gelmedikten sonra satmaya sıcak bakmıyor.

BRİGHT OSAYİ SAMUEL

Fenerbahçe'nin jokerlerinden biri olan Nijeryalı oyuncu tempolu yapısıyla Jose Mourinho'nun tam istediği bir profile sahip. Savunma konusundaki eksiklerini de Portekizli çalıştırıcı ile kapatması bekleniyor. O da iyi bir teklifle kapı çalınmazsa gönderilmeyecek.

SEBASTİAN SZYMANSKİ

Dusan Tadic'in 10 numarada değerlendirilmek istenmesi sonrasında Polonyalı futbolcunun durumu da merakla bekleniyor. 24 yaşındaki 10 numaraya 20-25 milyon euro civarında bir teklif gelirse satılacak.

İRFAN CAN KAHVECİ

Milli futbolcu EURO 2024 için Almanya'ya gitti. Yerli kontenjanında yer alması nedeniyle büyük koz olarak değerlendiriliyor. Eğer turnuvada kendisini gösterebilirse çok daha fazla bir bedelle ayrılabilir ama sezon sonunda kontratının bitmesi büyük handikap. Yönetim de satmaya sıcak değil.

JAYDEN OOSTERWOLDE

Hollandalı stoper geldiği günden bu yana kulübü sahiplenici tavırları ile taraftarın çok sevdiği bir isim olmayı başardı. Daha önce 12 milyon euroluk teklif reddedilmişti. 20-25 milyon euroya satılabilir.

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