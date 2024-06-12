Fenerbahçe’nin transferi beklenen yıldızları hakkında karar çıktı! Jose Mourinho üstünü çizdi

MERT HAKAN YANDAŞ Yıldız orta saha zaman zaman futbol dışı konularla gündem haline glese de takıma olan aidiyeti ve liderlik özellikleri ile ön plana çıkmayı başarıyor. Bu sezon da forma şansını iyi değerlendirdi denilebilir. Yönetimin yaptığı görüşmelerde 2 yıllık anlaşma sağlandı.

MICHY BATSHUAYI Fenerbahçe'nin geçen sezon gol yükünü sırtlanan isimlerden biri olan Belçikalı forvetin kontratı sona erdi. Ancak Ali Koç ve ekibi seçimi kazanamamaları halinde herhangi bir maddi yük getirmemesi adına sözleşme yenilemedi. Seçimden çıkan zaferle birlikte yıldız oyuncunun takımda kalması için görüşmeler başladı.

FERDİ KADIOĞLU Peşinde pek çok kulüp bulunan Ferdi Kadıoğlu için şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Ancak gurbetçi futbolcudan beklentiler oldukça yüksek. Minimum hedef 25 milyon euro. Eğer bu bedel gelmezse kalacak.

İSMAİL YÜKSEK Son dönemde sakatlanıp sezonu kapatsa da EURO 2024'e kadar çok daha iyi bir hale gelmek isteyen İsmail Yüksek için de çok sayıda takım devrede. Özellikle Leverkusen'in adı geçiyordu. Ancak yönetim iyi bir teklif gelmedikten sonra satmaya sıcak bakmıyor.