PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TFF'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Yıldız ismin durumunun takip edildiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 23:32 Güncelleme 12 Haziran 2024, 23:34
TFF’den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz gün Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."

SON DAKİKA