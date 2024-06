Fenerbahçe’de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, mazbata töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi; "8-9 Haziran'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulda seçim sonuçları tecelli etti. 10 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar da seçime katılan adayların itiraz hakları vardı, bize ve kulübe ulaşan hiçbir itiraz dilekçesi olmadığı için saat 17.00 itibarıyla pazartesi günü seçim sonuçları kesinleşti.



Bu kesinleşmeden sonra bizim Divan Heyeti olarak, kazanan başta Ali Koç Başkan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kurul Üyelerinin tüzüğümüze göre mazbatalarının verilmesi gerekiyordu. Biz bugün burada bu görevi ifa etmek için bulunuyoruz. Öncelikle, Başkanımız Ali Koç'u tekrar kazanmasından dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Kulübümüze yaptıkları hizmetlerin devamını diliyorum. Kendisiyle birlikte bu masada yönetimi paylaştığı bütün arkadaşları teker teker tebrik ediyorum, aynı başarıyı Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız için de diliyorum. Kurullarda görev alan arkadaşların da benim tespitlerime göre çoğu zaten altı seneden bu yana yine Ali Koç ile görev yapan kurul üyeleriydi ki yeni katılanlar da oldu. O üyelerimize kurullarında kulübümüze ve yönetimimize destek olan her türlü icraatlarında, faaliyetlerinde başarılar diliyorum.



Biz güzel bir seçim süreci yaşadık, hava şartları her ne kadar açık ve güzel olsa da herkes gibi hepimizi havanın çok sıcak olması etkiledi ama ona rağmen kongreye büyük bir heyecan ve büyük bir katılım vardı. Sonunda da gayet demokratik ve şeffaf bir şekilde sayımlar yapıldı, sandıklarda da hiçbir itilaf olmadı. Sandık kurullarında da görev yapan her iki başkan adayının önerdiği isimler zaten oylama sonucu bu görevi ifa etmeyi hak etmişlerdi. Onların da kurullarının tutanakları önümüze gelerek hızlı bir şekilde birleşik tutanakla belirledik ve seçim sonuçlarını kürsüdeyken kongre devam ederken açıkladık. Ondan sonra pazartesi gününü bekledik ki itiraz varsa ona göre tutanak tutalım. İtiraz yoksa da ona göre tutanakta bunları belirtelim dedik ve tutanağımızı bitirdik. Yönetim Kurulumuza bu tutanakları teslim edeceğiz. Ana amacımız burada kazanan başkana ve yönetim kurulu üyelerine takdim etmekti. Mazbatalarımız hazır, şimdi mazbataları verme törenine geçeceğiz. Tekrar Başkanımızı ve Yöneticilerimizi tebrik ediyorum."