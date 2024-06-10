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Polonya - Türkiye TRT Spor CANLI İZLE 🔴⚪ TRT Spor canlı izle ekranı ile A Milli Takım POLONYA - TÜRKİYE canlı yayın, full HD izle!

Polonya - Türkiye canlı yayını için araştırmalar hızlandı.Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçı için Polonya ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesi, Ay-yıldızlılar, moral bulmak amacıyla Polonya'yı mağlup etmeyi hedefliyor. Türkiye son olarak İtalya ile golsüz berabere kalmıştı. İşte A Milli Takım canlı izle ekranı...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 19:06 Güncelleme 10 Haziran 2024, 19:06
Polonya - Türkiye TRT Spor CANLI İZLE 🔴⚪ TRT Spor canlı izle ekranı ile A Milli Takım POLONYA - TÜRKİYE canlı yayın, full HD izle!

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Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde son hazırlık maçına çıkacak. Rakip, turnuvada güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Polonya olacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Montella yönetimindeki A Milli Takım son hazırlık karşılaşmasına Polonya karşısında çıkıyor. PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Balazs Berke yönetirken yardımcılıklarını ise Vencel Toth ve Balazs Szert üstlenecek. Polonya - Türkiye mücadelesi 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım'ın hazırlık mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Polonya - Türkiye mücadelesini TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, İrfan Can, Arda, Kenan, Barış Alper

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'DA 3 OYUNCU SAKATLANDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu. Ay-yıldızlıların EURO 2024 kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

AY-YILDIZLILAR'IN HAZIRLIK MAÇI GEÇMİŞİ

Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

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