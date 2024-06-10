Cimbom'da öncelikli mevkiler de belirlendi. Teknik Direktör Okan Buruk özellikle santrfor, sağ bek, orta saha ve 10 numara bölgeleri için yönetimden transfer istediğini dile getirdi.

Özellikle Mauro Icaardi'nin yedeği olacak isim büyük önem taşıyor. Diğer pozisyonlarda alternatif bulabilen Aslan, forvette ise Halil Dervişoğlu'nu kadroda düşünmediği için yabancı isimler üzerinden gidiyor.

Bu nedenle de birçok yıldız listede bulunuyor. En üst sıralardan birinde ise Marko Arnautovic var. Inter'de istediği süreyi alamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor ve maliyeti nispeten ucuz.

Diğer yandan sağ bek konusunda da adımlar atılmak üzere. Lorenz Assignon'u devre arasında alamayan Cimbom bu kez kararlı. Dries Mertens eğer kalmazsa bu bölgeye de bir transfer gerçekleştirilecek.