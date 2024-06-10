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İngiltere'den bir yıldız daha! Galatasaray transferde ilk teması kurdu yemek bile yenildi

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer operasyonu giderek genişliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği isimler üzerinden gerçekleştirilen görüşmelere hız verildi. Başkan Dursun Özbek ve ekibi en kısa sürede imzaları attırabilmenin hesaplarını yapıyor. Bazı oyuncular için EURO 2024 büyük engel teşkil ediyor. Yönetim kısa süre içerisinde İngiltere seferi gerçekleştirilecek. Daha önce de ikili ilişkilerin iyi olduğu bir kulüple masaya oturarak yıldız futbolcuyu isteyecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:42 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:55
İngiltere’den bir yıldız daha! Galatasaray transferde ilk teması kurdu yemek bile yenildi

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Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hedef bu yıl da mayıs ayında zirveye oturmak. Cimbom beşinci yıldız için çalışmalarını hızlandırırken birçok oyuncuyla temas devam ediyor. Dünya yıldızlarını Kemerburgaz'a getirmeyi planlayan yönetimde Başkan Dursun Özbek ve ekibi en kısa sürede imzaları attırmak amacında.

Birçok mevkide takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, alınmasını istediği oyuncuların adını ve geniş alternatifli listeyı yönetime sundu. Takviye talep ettiği her bölgede çok sayıda aday yer alıyor.

Deneyimli teknik adam bugün verdiği röportajlarda ise oyuncu satmaya değil almaya niyetli olduklarını ifade ederek yüksek bedelli tekliflerde ise kararın Başkan Özbek'te olduğunu dile getirdi.

Cimbom'da öncelikli mevkiler de belirlendi. Teknik Direktör Okan Buruk özellikle santrfor, sağ bek, orta saha ve 10 numara bölgeleri için yönetimden transfer istediğini dile getirdi.

Özellikle Mauro Icaardi'nin yedeği olacak isim büyük önem taşıyor. Diğer pozisyonlarda alternatif bulabilen Aslan, forvette ise Halil Dervişoğlu'nu kadroda düşünmediği için yabancı isimler üzerinden gidiyor.

Bu nedenle de birçok yıldız listede bulunuyor. En üst sıralardan birinde ise Marko Arnautovic var. Inter'de istediği süreyi alamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor ve maliyeti nispeten ucuz.

Diğer yandan sağ bek konusunda da adımlar atılmak üzere. Lorenz Assignon'u devre arasında alamayan Cimbom bu kez kararlı. Dries Mertens eğer kalmazsa bu bölgeye de bir transfer gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da orta saha için de yeni bir yıldız gündeme geldi. Daha önce Serge Aurier'in kiralandığı Nottingham Forest'ta oynayan Ibrahim Sangare'ye kanca atıldı.

Devre arası görüşmelerde iyi ikili ilişkiler kurulan İngiliz ekibiyle yeniden masaya oturmaya hazrlanan Aslan için Cenk Ergün Londra'da yemek yiyerek temaslarda bulundu.

Hollanda medyasına göre Fildişili futbolcu küme düşme hattına kadar gerileyen takımından ayrılarak daha heyecanlı ve büyük hedefler peşinden koşan bir takıma gitmek amacında.

Geride kalan sezonda 35 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'dan Nottingham Forest'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de sadece 17 maça çıkt ve 1038 dakika süre alabildi.

Galatasaray yönetimi eğer pazarlıklarda belirlenen seviyeye gelirse İngiliz ekibine resmi teklifte bulunacak.

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