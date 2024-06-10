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Ne Zajc ne Kent... Talipleri artan Fenerbahçe'nin yıldızından ayrılık kararı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, başkanlık seçimlerini geride bıraktı. Başkan Ali Koç'un bir kez daha seçildiği kurul sonrasında artık transfere daha çok odaklanılacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, takımı oluşturabilmek adına çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve ön elemeler sonrası gruplardan da çıkmak isteyen Kanarya'da sezon başı kampına götürülecek isimler yavaş yavaş netleşiyor. Bir yıldız ise takımdan ayrılma kararı aldı. Her geçen gün talibi artan deneyimli futbolcunun teknik heyet ve yönetim kanadında nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 10 Haziran 2024, 16:27
Ne Zajc ne Kent... Talipleri artan Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı!

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Geride kalan sezonda 99 puan toplamasına rağmen Galatasaray'ı geçemeyen Fenerbahçe'de yeni senenin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktörlük görevine dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Jose Mourinho'yu getiren Kanarya'da dün de olağan seçimli genel kurulda Başkan Ali Koç 2018'in ardından Aziz Yıldırım'ı bir kez daha yenerek görev süresini uzattı.

Portekizli çalıştırıcıyla hedeflerini daha da büyüten Kanarya'da öncelikli adım Süper Lig'de uzun süre sonra şampiyonluğa ulaşabilmek. Avrupa'da da üst turlara yükselerek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi başarılarını geride bırakabilmek.

Sezon başı kampı tarihlerini kısa süre içerisinde belirleyecek olan sarı lacivertlilerde takıma katılacak yıldız oyuncular için temaslar sürüyor. Birçok oyuncunun listede bulunduğu operasyonda Başkan Ali Koç ve ekibi Kadıköy'e çok önemli isimleri getirebilmek adına yoğun uğraş veriyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euro civarındaki bir teklife göndermeyi planlayan yönetim bu bölge için Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmak üzere. İstanbul ekibiyle prensipte anlaşıldı. Oyuncu tarafı da tamam. Tescil dönemi başladıktan sonra imzaların atılması bekleniyor.

Alman basınının iddiasına göre iki forvetiyle de yollarını ayırma ihtimali bulunan Kanarya'da bu sezon Almanya'yı kasıp kavuran Gineli forvet Serhou Guirassy'nin adı geçiyor. Afrikalı golcü geride kalan sezonda Stuttart formasıyla 28 maçta 28 kez fileleri havalandırıp 2 de asist yaparak Bundesliga'ya damga vurmuştu.

İngiliz medyasında da sarı lacivertlilerin bonservisi Manchester United'da bulunan ama sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood ile ilgilendiği ancak yıldız ismin Portekizli çalıştırıcıyla bir arada olma fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Listede yer alan isimlerden biri de Anderson Talisca. Her ne kadar Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrasında formasını öpen bir fotoğraf yayınlayıp iddiaları yalanlasa da Al-Nassr'dan ayrılma ihtimali yüksek olarak gözüküyor.

Ayrıca Rafa Silva konusunda Galatasaray'a çalım gelebilir. Yıldız 10 numaranın henüz sarı kırmızılılarla anlaşmaması üzerine Portekizli teknik direktörün devreye girebileceği yazıldı.

Diğer yandan ayrılacak isimler de belli oldu. Öncelikli hedef kiralanan yabancı oyuncuları bonservisleriyle gönderebilmek. Crespo, Lincoln ve Joao Pedro'nun satılması planlanıyor.

Eğer bu adımlar gerçekleşmezse yine kiralanacaklar.

Yerli isimlerde de aynı durum geçerli olacak. Eğer beklenen teklifler gelmezse bir sezonluğuna kiralık gönderilmelerine sıcak bakılıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ayrılık kararı aldı. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayacağını düşünmesinin ardından bu talebini yönetime iletti.

Geçen sezon devre arasında Pendikspor'a kiralanan Umut Nayir, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvete şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 5 takımın talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'le gelen teklifleri görüştükten sonra kesin kararını verecek. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla gol atamayan milli futbolcu, Pendikspor'da ise 5 kez ağları sarsmıştı.

Düzenli forma giymek için Pendikspor'a giden Umut Nayir'in tavrında değişiklik yok. Tecrübeli futbolcu yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.

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