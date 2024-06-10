Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euro civarındaki bir teklife göndermeyi planlayan yönetim bu bölge için Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katmak üzere. İstanbul ekibiyle prensipte anlaşıldı. Oyuncu tarafı da tamam. Tescil dönemi başladıktan sonra imzaların atılması bekleniyor.

Alman basınının iddiasına göre iki forvetiyle de yollarını ayırma ihtimali bulunan Kanarya'da bu sezon Almanya'yı kasıp kavuran Gineli forvet Serhou Guirassy'nin adı geçiyor. Afrikalı golcü geride kalan sezonda Stuttart formasıyla 28 maçta 28 kez fileleri havalandırıp 2 de asist yaparak Bundesliga'ya damga vurmuştu.

İngiliz medyasında da sarı lacivertlilerin bonservisi Manchester United'da bulunan ama sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood ile ilgilendiği ancak yıldız ismin Portekizli çalıştırıcıyla bir arada olma fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Listede yer alan isimlerden biri de Anderson Talisca. Her ne kadar Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrasında formasını öpen bir fotoğraf yayınlayıp iddiaları yalanlasa da Al-Nassr'dan ayrılma ihtimali yüksek olarak gözüküyor.