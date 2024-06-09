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Galatasaray'dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporuna göre hareket ederken, gündeme gelen bir isim Fenerbahçelileri çıldırtacak cinsten. Öyle ki hem yönetimin hem de Jose Mourinho'nun istediği dünyaca ünlü yıldız için Galatasaray girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:23 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:23
Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Son iki sezondur yaptığı transferlerle gündem yaratan ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur'un istifa etmesinin sarı kırmızılıları nasıl etkileyeceği merak konusu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

'Tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifa ettiğini duyuran Timur'a başkan Dursun Özbek'ten de flaş bir yanıt geldi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Başkan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Galatasaray 100 yıllık bir çınardır. Tutunacak dalı da çoktur' diyerek Timur'a göndermede bulundu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Transfer operasyonlarının sorulması üzerine ise Özbek, geçtiğimiz sezonlarda da transferin başında ben vardım yine ben olacağım diyerek taraftarlara net bir mesaj verdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

HEFEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan itibaren katılım sağlayacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Sarı kırmızılılarda hedef; tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Aslan, bu sefer bir üst tura da çıkarak geride kalan sezonun üzerinde bir performans göstermek istiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

TRANSFER PLANI HAZIRLANDI

Galatasaray'da transfer planları da Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda takımın iskeletini korumayı planlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalanırken, Okan Buruk'un da takımda kalmasıyla belirsizlikler sona erdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Barış Alper Yılmaz için de konuşan Buruk, milli yıldızın da gelecek sezon takımda olacağını duyurdu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek. Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız son lig maçının ardından ayrılık sinyali de verdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu. Kerem için transferde Inter Miami'nin ismi geçiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

ÖNCELİK FORVET TRANSFERİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile imzaların atılmasının ardından transfer dönemi de resmen başlamış oldu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Tete ve Zaha'dan yararlanamayan ve önceliğini kanat forvet transferine veren sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız isme talip oldu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

GRIEZMANN HAMLESİ

Sportif direktör Cenk Ergün'ün piyasa değeri 25 milyon euro olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu için İspanyol devi ile ilk teması kurduğu vurgulanıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Atletico, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Griezmann ise yıllık 10 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Fransa Milli Takımı ile çıktığı 128 maçta 44 gol atan ünlü yıldız, birkaç gün önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

Geride bıraktığımız sezonda 48 resmi maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak

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