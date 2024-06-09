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Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun vermiş olduğu rapora göre hareket ederken oldukça sürpriz bir isim gündeme geldi. Genç yıldızı Portekizli teknik adamın bizzat istediği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 12:10 Güncelleme 09 Haziran 2024, 12:10
Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 2018 yılında olduğu gibi Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Kanarya'da mevcut yönetim, görevi sürdürecekmiş gibi çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ile beraber transfer dönemine hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Takıma yapılacak takviyeler konusunda görüş birliğine varılırken, ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Ali Koç, takımdan ayrılacağı düşünülen isimlerle ilgili yaptığı açıklamayla taraftarların yüreğine de su serpti.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

FERDİ KADIOĞLU KALIYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Ancak takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber yıldız isim de takımda kalmaya karar verdi. Astronomik bir teklif gelmedikçe sarı lacivertliler milli futbolcusyla yola devam edecek.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

BATSHUAYI SIKINTISI

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin opsiyon maddesinin bulunmadığı açıklandı. Adı Galatasaray ile anılan yıldız golcü ile ilgili sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da açıklamada bulundu.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Buruk, takıma bir golcü takviyesi yapacaklarını ancak bu ismin Batshuayi olmadığını söyledi. Öte yandan Belçikalı golcünün menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

İRFAN CAN İLE DEVAM

Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, özellikle Avrupa maçlarında gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Başkan Ali Koç'un açıklamasına göre İrfan Can da gelecek sezon Fenerbahçe'nin kozlarından biri olmaya devam edecek.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

OOSTERWOLDE TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'nin önemli bir bonservis geliri elde etmek istediği Jayden Oosterwolde için kulübe gelecek teklifler belirleyici olacak. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldız için 20 milyon euronun üzerindeki rakamlara evet diyecek.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

"MOURINHO SZYMANSKI'YE BAYILIYOR"

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sezonun en etkili isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski'nin de takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun Sebastian Szymanski'ye hayran olduğunu söylemesinin ardından ise Polonyalı yıldızın takımda kalması kesinleşti.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

İSKELET KORUNACAK

Fenerbahçe'de bazı futbolcular için gelecek teklifler hiç dinlenmeyecek. Kanarya'da Livakovic, Becao, Djiku, Fred ve Tadic gelecek sezon da takımda kalacaklar.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

İlk 11'in değişmezi olan Ferdi, Osayi ve İrfan Can ile de devam edecek olan sarı lacivertliler, forvet ve 6 numara bölgesine yapacağı transferlerle ilk 11'ini oluşturacak.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

DZEKO BİLMECESİ

Fenerbahçe'de sezonun en golcü ismi olan Edin Dzeko, takımdan ayrılabilir. Son haftalarda İsmail Kartal ile zıtlaşan ve formasını Batshuayi'ye kaptıran Boşnak yıldızın, Jose Mourinho'nun sisteminde forma giymesinin de zor olacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ İSTEK

Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasının ardından takıma ilk olarak kanat takviyesi yapacak. Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun yönetimden sürpriz bir ismi istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Nusa ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Kanarya'nın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Belçika ekibiyle temasa geçip teklifini ileteceği ifade edildi.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Bu sezon Brugge formasıyla 46 maçta 2211 dakika sahada kalan Norveçli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

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