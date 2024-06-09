Fenerbahçe’den beklenmedik transfer! Jose Mourinho o isme kancayı taktı

Başkan Ali Koç'un açıklamasına göre İrfan Can da gelecek sezon Fenerbahçe'nin kozlarından biri olmaya devam edecek.

OOSTERWOLDE TEKLİFLERE BAĞLI Fenerbahçe'nin önemli bir bonservis geliri elde etmek istediği Jayden Oosterwolde için kulübe gelecek teklifler belirleyici olacak. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldız için 20 milyon euronun üzerindeki rakamlara evet diyecek.

"MOURINHO SZYMANSKI'YE BAYILIYOR" Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sezonun en etkili isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski'nin de takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun Sebastian Szymanski'ye hayran olduğunu söylemesinin ardından ise Polonyalı yıldızın takımda kalması kesinleşti.

İSKELET KORUNACAK Fenerbahçe'de bazı futbolcular için gelecek teklifler hiç dinlenmeyecek. Kanarya'da Livakovic, Becao, Djiku, Fred ve Tadic gelecek sezon da takımda kalacaklar.