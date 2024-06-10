Çok sayıda isimle görüşmeler devam ediyor. Dünya yıldızlarının da bulunduğu listede birçok mevki için takviye düşünülüyor. Jose Mourinho da süreçlere aktif olarak katılıp oyuncuların karar vermesinde etkin rol oynuyor.
Beşiktaş ise yaşadığı teknik direktör değişiklikleri ve kötü geçirdiği sezonun ardından Türkiye Kupası zaferini kutlamıştı. Serdar Topraktepe'nin ardından Giovanni van Bronckhorst'u göreve getiren Kartal'da Hollandalı antrenöre güven sonsuz.
Kariyerinde Feyenoord ve Rangers gibi önemli takımları çalıştıran deneyimli teknik direktör Çin'de istediği sonuçları alamamıştı. 4-3-3 taktiği ile oynayan van Bronckhorst yönetimden talep ettiği oyuncuların isimlerini verdi.
Gio daha önce birlikte çalıştığı isimler arasından da Beşiktaş'a transfer gerçekleştirecek. Onlardan biri de Fenerbahçe'de forma giyiyor. Siyah beyazlıların hocası ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Buna Rangers'ta beraber görev yaptığı Ryan Kent'i kadrosunda görmek isteyen Giovanni van Bronckhorst, Ante Rebic'in ayrılması sonrasında İngiliz yıldızın alınmasını talep etti.