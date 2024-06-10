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🔴 HİÇ KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a imza atıyor... Teklifi kabul etti

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ile Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni yolculuğa çıkan Beşiktaş arasında yılın transferi gerçekleşiyor. Taraftarlarına şampiyonluk armağan etmek isteyen iki ekip de kadrolarını oluşturabilmek adına girdikleri yaz aylarında çok önemli bir anlaşmaya imza atacak. Eğer söz konusu imzalar atılırsa yılın en çok konuşulan hamlelerinden biri olacak. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 19:04 Güncelleme 10 Haziran 2024, 19:04
🔴 HİÇ KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU! Fenerbahçe’nin yıldızı Beşiktaş’a imza atıyor... Teklifi kabul etti

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Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadrolarını en güçlü hale getirebilmek adına kolları sıvadı ve çalışmalara devam ediyor. Transfer konusunda hata yapmak istemeyen iki takım arasında da yıldız isim için görüşmeler başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa yılın transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak. İşte detaylar...

Uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirilmişti. Portekizli teknik direktörün gelişi sonrasında camiada oluşan hava ile birlikte olağan seçimli genel kurul gerçekleşti. Aziz Yıldırım'ı 2018'den sonra dün de yenen Ali Koç bir kez daha başkanlığa seçildi.

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Seçimden galip ayrılan Ali Koç ve ekibi, kısa süre içerisinde transfer bombalarını patlatarak hem Jose Mourinho ile gerçekleştirilen planları icraata dökmek hem de taraftarları havaya sokmak amacında.

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Çok sayıda isimle görüşmeler devam ediyor. Dünya yıldızlarının da bulunduğu listede birçok mevki için takviye düşünülüyor. Jose Mourinho da süreçlere aktif olarak katılıp oyuncuların karar vermesinde etkin rol oynuyor.

Beşiktaş ise yaşadığı teknik direktör değişiklikleri ve kötü geçirdiği sezonun ardından Türkiye Kupası zaferini kutlamıştı. Serdar Topraktepe'nin ardından Giovanni van Bronckhorst'u göreve getiren Kartal'da Hollandalı antrenöre güven sonsuz.

Kariyerinde Feyenoord ve Rangers gibi önemli takımları çalıştıran deneyimli teknik direktör Çin'de istediği sonuçları alamamıştı. 4-3-3 taktiği ile oynayan van Bronckhorst yönetimden talep ettiği oyuncuların isimlerini verdi.

Gio daha önce birlikte çalıştığı isimler arasından da Beşiktaş'a transfer gerçekleştirecek. Onlardan biri de Fenerbahçe'de forma giyiyor. Siyah beyazlıların hocası ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Buna Rangers'ta beraber görev yaptığı Ryan Kent'i kadrosunda görmek isteyen Giovanni van Bronckhorst, Ante Rebic'in ayrılması sonrasında İngiliz yıldızın alınmasını talep etti.

Fenerbahçe'yi kafasında bitiren ve eski hocası Giovanni van Bronckhorst ile çalışmayı yeniden çok isteyen Ryan Kent, Beşiktaş ile ilk görüşmesinde imzaya ikna oldu.

Kadıköy'de bulamadığı şansı Beşiktaş'ta bulacağına inanan ve Giovanni van Bronckhorst ile de görüşen Ryan Kent'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Kent'in transferi için son kararı ise sarı-lacivertlilerin hocası Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asist üretti.

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