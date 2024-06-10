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Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş, kadrolarını en güçlü hale getirebilmek adına kolları sıvadı ve çalışmalara devam ediyor. Transfer konusunda hata yapmak istemeyen iki takım arasında da yıldız isim için görüşmeler başladı. Eğer anlaşma sağlanırsa yılın transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak. İşte detaylar...