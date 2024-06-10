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Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe'ye imza atmaya gelecek

Başkanlık seçimlerinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa'da başarılı olacak bir kadro için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam bu doğrultuda dünyaca ünlü ismi de ikna etmek üzere. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:13 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:13
Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

LEWANDOWSKİ İKNA OLUYOR

Fenerbahçe'de forvet listesinin ilk sırasında Robert Lewandowski bulunuyor. Polonyalı yıldız için tüm şartlar seferber edilecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Barcelona'nın da ayrılığa sıcak baktığı dünyaca ünlü golcünün hedefleri arasında Türkiye yok.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Ancak Jose Mourinho'nun takımın başında geçmesinin ardından Lewa'nın Fenerbahçe'ye olan bakış açısı da değişti.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

Portekizli teknik adam, dünyaca ünlü golcüyü Fenerbahçe'ye transfer etmek için bizzat görüşecek.

Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya geliyor

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