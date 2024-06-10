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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gündem sona erdi. İlk olarak teknik direktör konusunu çözen Kanarya, ardından başkanlık seçimiyle beraber 3 yıllık yeni bir yola girdi. Gözünü transfere çeviren sarı lacivertlilerde ilk ayrılık da gerçekleşecek. İşte o yıldızın yeni takımı ve kasaya girecek rakam...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 11:24 Güncelleme 10 Haziran 2024, 11:24
Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gündem sona erdi. İlk olarak teknik direktör konusunu çözen Kanarya, ardından başkanlık seçimiyle beraber 3 yıllık yeni bir yola girdi.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon rekorlar kırmasına rağmen hiçbir kulvarda kupayla buluşamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Kanarya ardından dünyada gündeme oturan bir hamle yaparak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Öyle ki bu imza; Real Madrid - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının en çok konuşulan konusu oldu.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

İstanbul'da 30 bin taraftarın önünde kendisini sarı lacivertlilere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza tan Portekizli teknik adam, yönetimle yaptığı transfer toplantısının ardından Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

TARAFTARI SEVİNDİREN GÖRÜNTÜLER

Mourinho'nun imzasından sonra Fenerbahçe'de tek gündem başkanlık seçimi oldu. Kanarya'da tıpkı 2018 yılında olduğu gibi başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Kazanan yine Ali Koç olurken, bu kez farklı olarak iki başkan el ele tribünleri selamladı. Seçimin kaybedeni Yıldırım, taraftara yaptığı konuşmada yeni yönetime her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

SIRA TRANSFERDE

Fenerbahçe'de mevcut yönetim seçimi kazanmasının ardından tek gündemini transfere çevirdi. Takımın iskeletini korumayı hedefleyen yönetim, yapılacak takviyelerle Avrupa'da da söz sahibi olacak bir kadro kurmanın peşinde.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Bu doğrultuda; Livakovic, Djiku, Becao, Fred ve Tadic için gelecek her türlü teklif reddedilecek. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel ve Sebastian Szymanski için ise gelecek tekliflere bağlı olarak karar verilecek.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Özellikle Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girerken, Ali Koç astronomik bir teklif gelmedikçe bu isimlerle yolları ayırmayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de birçok talibi bulunan isimlerden birisi de Jayden Oosterwolde. Hollandalı savunma oyuncusu Fenerbahçe'den yüksek bonservisle ayrılması planlanan ilk oyuncu.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Kanarya, özellikle İtalya'da piyasası artan Oosterwolde için 20 milyon euro civarındaki tekliflere evet diyecek.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

AYRILACAKLAR BELİRLENDİ!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. Kanarya ilk olarak geride kalan sezonda kiralık gönderdiği isimlerle vedalaşacak.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden 3'ü...

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

SPORTİNG LİZBON KANCASI!

Fenerbahçe'den devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralık olarak gönderilen Crespo için Portekiz'den dev bir talip çıktı.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde şampiyon olan Sporting, Miguel Crespo için girişimlere başladı. Teknik direktör Amorim'in listesine aldığı yıldız orta saha için Fenerbahçe zorluk çıkarmayacak.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Crespo'nun 10 milyon euro civarı bir bedelle Portekiz devine transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli

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