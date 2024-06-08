Galatasaray’da taraftarı çıldırtacak transfer haberi! Okan Buruk’un 1 numaralı ismi belli oldu

Üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birbirimnden öneml isimleri listesinde bulunduran Galatasaray, birçok mevkide takviyelerini gerçekleştirecek. Hem yerli hem de yabancı futbolculara yönelen teknik heyet, Kemerburgaz Tesisleri'nde ilk defa gerçekleşecek sezon başı kampı için heyecanı yükseltmek amacında.