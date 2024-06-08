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Galatasaray'da taraftarı çıldırtacak transfer haberi! Okan Buruk'un 1 numaralı ismi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) | Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da birçok yıldız isim listede yer alıyor. Kadrosunu kaliteli futbolcularla güçlendirmek isteyen teknik heyet ve yönetim görüşmelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen Cimbom'da yerli ve yabancı olmak üzere çok sayıda önemli oyuncu bulunuyor. Ancak Okan Buruk'un 1 numarası belli oldu. Eğer imzalar atılırsa yılın hamlelerinden biri olarak en üst sıralara yazılabilir. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 22:05 Güncelleme 08 Haziran 2024, 22:05
Galatasaray’da taraftarı çıldırtacak transfer haberi! Okan Buruk’un 1 numaralı ismi belli oldu

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Üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birbirimnden öneml isimleri listesinde bulunduran Galatasaray, birçok mevkide takviyelerini gerçekleştirecek. Hem yerli hem de yabancı futbolculara yönelen teknik heyet, Kemerburgaz Tesisleri'nde ilk defa gerçekleşecek sezon başı kampı için heyecanı yükseltmek amacında.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk kadrosunda görmek istediği isimleri yönetime iletti. Yerli oyuncu havuzundan Emirhan Topçu, Oğuzhan Aydın ve Bertuğ Yıldırım'ı isteyen Buruk, yabancılarda ise alternatifli bir liste sundu.

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Okan Buruk'un orta sahada yapacağı değişimde ise 1 numarası belli oldu.Torreira'nın önünde yer alarak oyunu kurabilecek ve ön tarafa da yardımcı olabilecek bir yıldız ile takviye yapılacak.

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Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı takım, Manchester United forması giyen Scott McTominay için harekete geçti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için İngiliz devine ilk teklifini yaptığı belirtildi.

Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Ayrıca Galatasaray'ın transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.

Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.

Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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