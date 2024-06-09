Bu sezon Getafe formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Greenwood, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Mason Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada fotoğraflar, video ve ses kayıtları yayınlanmış genç oyuncu tecavüz ve ölüm tehditi iddialarıyla 30 Ocak 2022'de tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest kalan futbolcu, mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle Manchester United maçlarına ve antrenmanına alınmamaya başlamıştı. Kefalet şartlarını yerine getirmediği için bir kez daha tutuklanan Greenwood tekrar kefaletle serbest bırakılmıştı.
İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamada, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıkların, ifadelerini geri çektiği belirtildi. Açıklamada, yeni bir kanıtın da göz önüne alınmasıyla, Greenwood hakkındaki suçlamaların düştüğü ve beraat ettiği ifade edildi.