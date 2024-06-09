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Jose Mourinho'yu duyunca vazgeçti! Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Yeni sezonda şampiyonluk kazanmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok ismi listesinde bulunduran sarı lacivertliler, dünya yıldızlarıyla ilgileniyor. Takımın çehresini değiştirmek ve artık yıllardır süren hasreti dindirmek isteyen Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biri, Mourinho nedeniyle gelmeye sıcak bakmadığını söyleyince büyük bir şok yaşandı. Transfere dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 18:28 Güncelleme 09 Haziran 2024, 18:28
Jose Mourinho’yu duyunca vazgeçti! Fenerbahçe’ye transferde büyük şok

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Geride kalan sezonu 99 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasretini bir yıl daha uzatan Fenerbahçe'de yeni sene hazırlıkları erkenden başladı. Listedeki isimlerin alınması konusunda temaslar sıklaştırıldı. Rakiplere korku verecek bi oyuncu grubu oluşturmayı planlayan Kanarya'da çok sayıda dünya yıldızı gündemde bulunuyor.

Sarı lacivertliler bir yandan Avrupa'nın önemli takımlarından oyuncu almayı planlarken diğer yandan Suudi Arabistan'daki yıldızlar hakkında araştırmalarda bulunuluyor.

Pro ligde Al Ahli forması giyen Franck Kessie de onlar arasında bulunuyor. Ayrıca yetenekli ve potansiyelli futbolcular konusunda da girişimler yapılacak. Club Brugge'da top koşturan Antonio Nusa da istenen isimlerden biri

Diğer yandan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de gelişmelerin hızlanması bekleniyor. Listedeki yıldızların da gelmesi için yine ayrılıklar gerçekleştiği andan itibaren tüm imkanlar zorlanarak imzalar atılacak.

Ayrıca bonservisle gerçekleştirilecek satışların yanında dönecek olan kiralıklar ve takımda istenmeyenlerle birlikte oldukça yüksek kontenjan boşluğu yaratılacak.

Bunun için de Jose Mourinho'nun verdiği liste üzerinden gidiliyor. Portekizli teknik direktör daha önce istediği iddia edilen Romelu Lukaku ve Paulo Dybala ile ilgilenmediğini açıklamıştı.

Mou eski takımlarından United'da keşfedip A takıma yükselttiği yıldız ismin peşine düştü.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Türk kulübü Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etmek için yarışa girmeyi planlıyor ancak Greenwood, Jose Mourinho ile çalışmak için istekli değil."

Gazete ayrıca ismini vermek istemediği bir kaynağın ise, "Fenerbahçe Mason'la ilgileniyor, onun kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorlar ve Mourinho'nun menajer olmasının onun için cazip bir teklif olabileceğine inanıyorlar." dediğini iddia etti.

Mason Greenwood, Manchester United altyapısında forma giyerken henüz 15 yaşındayken Jose Mourinho tarafından A Takım'a alınmıştı.

Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester United'da bulunan 22 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Haberde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de olmasının transferde etkili olabileceği belirtilirken; Greenwood ile Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli ve Juventus gibi birçok dev kulübün de ilgilendiği ifade edildi.

Haberin detayında, Jose Mourinho'nun 2018 yılında Manchester United'ı çalıştırırken 15 yaşındaki Greenwood'u keşfettiği, geleceğin yıldızı olarak tanımladığı kanat oyuncusunu sezon öncesindeki ABD kampına götürdüğü kaydedildi.

Bu sezon Getafe formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Greenwood, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Mason Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada fotoğraflar, video ve ses kayıtları yayınlanmış genç oyuncu tecavüz ve ölüm tehditi iddialarıyla 30 Ocak 2022'de tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest kalan futbolcu, mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle Manchester United maçlarına ve antrenmanına alınmamaya başlamıştı. Kefalet şartlarını yerine getirmediği için bir kez daha tutuklanan Greenwood tekrar kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamada, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıkların, ifadelerini geri çektiği belirtildi. Açıklamada, yeni bir kanıtın da göz önüne alınmasıyla, Greenwood hakkındaki suçlamaların düştüğü ve beraat ettiği ifade edildi.

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