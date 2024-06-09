Diğer yandan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de gelişmelerin hızlanması bekleniyor. Listedeki yıldızların da gelmesi için yine ayrılıklar gerçekleştiği andan itibaren tüm imkanlar zorlanarak imzalar atılacak.

Ayrıca bonservisle gerçekleştirilecek satışların yanında dönecek olan kiralıklar ve takımda istenmeyenlerle birlikte oldukça yüksek kontenjan boşluğu yaratılacak.

Bunun için de Jose Mourinho'nun verdiği liste üzerinden gidiliyor. Portekizli teknik direktör daha önce istediği iddia edilen Romelu Lukaku ve Paulo Dybala ile ilgilenmediğini açıklamıştı.

Mou eski takımlarından United'da keşfedip A takıma yükselttiği yıldız ismin peşine düştü.