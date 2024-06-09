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Jose Mourinho'dan Ali Koç'a zafer kutlaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ı yenerek seçimden galipo ayrılarak yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'ı tebrik etti. Portekizli çalıştırıcı dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 21:57 Güncelleme 09 Haziran 2024, 21:57
Jose Mourinho’dan Ali Koç’a zafer kutlaması

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Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul bugün sona erdi. Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçen sürecin sonucu belli oldu. Başkan Koç rakibi Yıldırım'ı 2018'den sonra bir kez daha yenerek adını yeni dönem için de başkanlığa yazdırdı.

Ali Koç'u tebrik edenler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da vardı. Deneyimli çalıştırıcı Instagram hesabından paylaşımda bulunarak; 'Özel bir kulüp, Haydi Fenerbahçe' ifadelerini kullandı.

Bu mesaj hem Koç'a seçim zaferini kutlama hem de yeni sezon için yaşadığı sabırsızlığı paylaştığı şeklinde yorumlandı.

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