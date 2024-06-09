Jose Mourinho’dan Ali Koç’a zafer kutlaması

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul bugün sona erdi. Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçen sürecin sonucu belli oldu. Başkan Koç rakibi Yıldırım'ı 2018'den sonra bir kez daha yenerek adını yeni dönem için de başkanlığa yazdırdı.