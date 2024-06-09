Roland Garros’un şampiyonu Carlos Alcaraz

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros tenis turnuvasının şampiyonu Alexander Zverev oldu. Carlos Alcaraz ile kozlarını paylaşan İspanyol raket, 1-0 öne geçti ancak sonrasında 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti aldı. Böylelikle karşılaşmanın sonucunu son set belirledi. Burada da rakibine üstünlük kuran Alcaraz, finalin kazananı olarak adını tarihe yazdırdı.

İlk set | Alcaraz: 6-3 Zverev

İkinci set | Alcaraz: 2-6 :Zverev

Üçüncü set | Alcaraz 5-7 :Zverev

Dördüncü set | Alcaraz: 6-1 :Zverev

Beşinci set | Alcaraz: 6-2 :Zverev

İspanyol raket Carlos Alcaraz, bu turnuvada finale birçok rakibi saf dışı bırakarak geldi. Yıldız isim sırasıyla Jesper De Jong, Sebastian Korda, Auger-Aliassime, Çiçipas'ı eleyerek yarı finale kadar çıktı.

Dev heyecanda her iki raket kariyerlerinde bir ilki yaşadı. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final maçında sahne aladı.

Alcaraz, yarı finalde zorlu rakibi dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı. Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 9 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta finaline yükseldi.