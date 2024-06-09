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Roland Garros'un şampiyonu Carlos Alcaraz

Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta şampiyon Alexander Zverev'i yenen Carlos Alcaraz oldu. İspanyol raket rakibini son sete kalan karşılaşmada mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 20:33 Güncelleme 09 Haziran 2024, 20:35
Roland Garros’un şampiyonu Carlos Alcaraz

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros tenis turnuvasının şampiyonu Alexander Zverev oldu. Carlos Alcaraz ile kozlarını paylaşan İspanyol raket, 1-0 öne geçti ancak sonrasında 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti aldı. Böylelikle karşılaşmanın sonucunu son set belirledi. Burada da rakibine üstünlük kuran Alcaraz, finalin kazananı olarak adını tarihe yazdırdı.

İlk set | Alcaraz: 6-3 Zverev
İkinci set | Alcaraz: 2-6 :Zverev
Üçüncü set | Alcaraz 5-7 :Zverev
Dördüncü set | Alcaraz: 6-1 :Zverev
Beşinci set | Alcaraz: 6-2 :Zverev

İspanyol raket Carlos Alcaraz, bu turnuvada finale birçok rakibi saf dışı bırakarak geldi. Yıldız isim sırasıyla Jesper De Jong, Sebastian Korda, Auger-Aliassime, Çiçipas'ı eleyerek yarı finale kadar çıktı.

Dev heyecanda her iki raket kariyerlerinde bir ilki yaşadı. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final maçında sahne aladı.

Alcaraz, yarı finalde zorlu rakibi dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı. Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 9 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta finaline yükseldi.

Alexander Zverev ise final yolunda sırasıyla David Goffin, Tallon Griekspoor, Holger Rune, Alex de Minaur'u yenerek yarı finale çıktı.

Zverev, zorlu yarı final maçında iki yıldır final oynayan dünya 7 numarası Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Zverev rakibini 2 saat 35 dakika süren maç sonucunda 2-6, 6-2, 6-4 ve 6-2'lik 3-1 yenip finalist oldu. Üst üste 4. defa yarı final oynayan Zverev, bu sefer finale kalmayı başardı.

Alcaraz ile Zverev arasındaki rekabet oldukça göze çarpıyor. İstatistiklere bakılınca her iki isimde birbirine tam anlamıyla hakimiyet kurmuş değil. Oynanan son 5 karşılaşmada Alcaraz 3 galibiyet alırken, Zverev de rakibini 2 kez mağlup etti.

CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi. ABD Açık'ta Alcaraz , beşinci sette eşitlik bozmada dünya 3 No'lu Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek kariyerinin en büyük galibiyetinde dördüncü tura yükseldi. Erste Bank Open'da Alcaraz , dünyanın 7 numarası Matteo Berrettini'yi yenerek ilk 10'daki oyuncu karşısında ikinci galibiyetini aldı. Sonuç olarak, 1 Kasım'da ilk 35'teki en genç oyuncu olarak ilk maçına çıktı. Avustralya Açık'ta 31. seribaşı olarak ilk kez bir Grand Slam'de serie giren Alcaraz, Matteo Berrettini'ye beş sette kaybetmeden önce üçüncü tura yükseldi . Kaybederken, New York Times onu "spordaki en heyecan verici yeni nesil yeteneklerden biri" olarak nitelendirdi.

Geçen yıl, tenis dünyası tarafından pek tanınmayan dünya sıralamasının 133. basamağında yer alan Alcaraz, zirve yolculuğunun sinyallerini bu sezon başında göstermişti.

Alcaraz, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a üçüncü turda veda etmesinin ardından kariyerindeki büyük çıkışı gerçekleştirdi.

İspanyol raket, Rio Açık, Miami Açık (ATP 1000 turnuvası) ve Barcelona Açık'ta kupaya uzanarak dünya sıralamasında ilk 10'a giren en genç tenisçi rekorunda selefi Nadal'a ortak oldu.

Ardından katıldığı ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'ta tenis tarihinin unutulamayan performanslarından birini sergileyen Carlos Alcaraz, çeyrek finalinde Nadal'ı, yarı finalinde Djokovic'i, finalde ise Alman Alexander Zverev'i yenerek kupaya uzandı.

Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi unvanıyla tenisseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başaran Alcaraz, grand slam turnuvalarından Fransa Açık'ta ise çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Bu başarılarının ardından iki efsane tenisçiden büyük övgüler alan Alcaraz, Wimbledon'da son 16 turunda elenmesinin ardından katıldığı Hamburg Açık ve Hırvatistan Açık'ta finalde kaybetti ve dünya sıralamasında ilk 4'e kadar yükseldi.

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