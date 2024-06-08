SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Transferde bu sezon bombaları tek tek patlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrasında gaza basılacak. Listedeki isimlerin tek tek kadroya katılması üzere girişimlere hız verilecek.
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ilk adım Jose Mourinho ile atılmıştı. Portekizli teknik adamı takımın başına getiren Kanarya, başkanlık seçiminden çıkacak sonuca kilitlendi. Ancak transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcının sonsuz yetki aldığı operasyonu başlatan mevcut yönetim, görevine devam edecek gibi girişimlerini sürdürüyor. Mourinho'nun istediği isimleri almakta kararlı olan Başkan Koç ve ekibi çok sayıda oyuncu, kulüp ve menajerle iletişimine hız verdi.
Jose Mourinho ayrıca sezon başı kampına kadar geçecek sürede Avrupa Şampiyonası'na da ağırlık verecek. Hırvatistan Milli Takımı kampını ziyaret eden Mou, burada eski öğrencisi Luka Modric'in yanı sıra Fenerbahçe'de birlikte mücadele edeceği Dominik Livakovic ve Mario Madnzukic ile görüştü.