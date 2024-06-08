Fenerbahçe’de Jose Mourinho transfer listesini yönetime sundu! 3 sürpriz isim

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 2018 yılında olduğu gibi Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 2018 yılında olduğu gibi Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşıyor.
Kanarya'da mevcut yönetim, görevi sürdürecekmiş gibi çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ile beraber transfer dönemine hazırlanıyor.
Takıma yapılacak takviyeler konusunda görüş birliğine varılırken, ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Ali Koç, takımdan ayrılacağı düşünülen isimlerle ilgili yaptığı açıklamayla taraftarların yüreğine de su serpti.
FERDİ KADIOĞLU KALIYOR
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu.
Ancak takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber yıldız isim de takımda kalmaya karar verdi. Astronomik bir teklif gelmedikçe sarı lacivertliler milli futbolcusyla yola devam edecek.
BATSHUAYI SIKINTISI
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin opsiyon maddesinin bulunmadığı açıklandı. Adı Galatasaray ile anılan yıldız golcü ile ilgili sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da açıklamada bulundu.
Buruk, takıma bir golcü takviyesi yapacaklarını ancak bu ismin Batshuayi olmadığını söyledi. Öte yandan Belçikalı golcünün menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği belirtildi.
İRFAN CAN İLE DEVAM
Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, özellikle Avrupa maçlarında gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin dikkatini çekmişti.
Başkan Ali Koç'un açıklamasına göre İrfan Can da gelecek sezon Fenerbahçe'nin kozlarından biri olmaya devam edecek.
OOSTERWOLDE TEKLİFLERE BAĞLI
Fenerbahçe'nin önemli bir bonservis geliri elde etmek istediği Jayden Oosterwolde için kulübe gelecek teklifler belirleyici olacak. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldız için 20 milyon euronun üzerindeki rakamlara evet diyecek.
"MOURINHO SZYMANSKI'YE BAYILIYOR"
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sezonun en etkili isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski'nin de takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun Sebastian Szymanski'ye hayran olduğunu söylemesinin ardından ise Polonyalı yıldızın takımda kalması kesinleşti.
İSKELET KORUNACAK
Fenerbahçe'de bazı futbolcular için gelecek teklifler hiç dinlenmeyecek. Kanarya'da Livakovic, Becao, Djiku, Fred ve Tadic gelecek sezon da takımda kalacaklar.
İlk 11'in değişmezi olan Ferdi, Osayi ve İrfan Can ile de devam edecek olan sarı lacivertliler, forvet ve 6 numara bölgesine yapacağı transferlerle ilk 11'ini oluşturacak.
DZEKO BİLMECESİ
Fenerbahçe'de sezonun en golcü ismi olan Edin Dzeko, takımdan ayrılabilir. Son haftalarda İsmail Kartal ile zıtlaşan ve formasını Batshuayi'ye kaptıran Boşnak yıldızın, Jose Mourinho'nun sisteminde forma giymesinin de zor olacağı düşünülüyor.
İLK HEDEF FORVET TRANSFERİ
Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasının ardından takıma ilk olarak forvet takviyesi yapacak. Bu doğrultuda Jose Mourinho'nun yönetime 3 isimlik bir liste sunduğu da öğrenildi.
Alexander Sörloth
La Liga'da sezonu 22 golle tamamlayan ve özellikle Real Madrid'e attığı dört golle tüm dünyanın gündemine oturan Sörloth'un kontratındaki serbest kalma bedeli 35 milyonun üzerinde ve Atletico Madrid bu bedeli karşılamaya en yakın takım gibi görünüyor.
Arthur Cabral
Fenerbahçe için adı geçen bir diğer santrfor da Benfica'nın Brezilyalı golcüsü Arthur. İlk olarak Basel'de parlayan ve Dusan Vlahovic'in Juventus'a transferinin ardından Fiorentina'nın yolunu tutan Arthur, Benfica'da gözden çıkartılmış durumda.
AZ Alkmaar'dan Pavlidis'i kadroya katmaya hazırlanan Portekiz ekibinin Arthur için istediği bonservis bedeli 15-20 milyon euro arasında.
Sehrou Guirassy
Bundesliga'da sezonu 28 maçta 28 golle tamamlayan Gineli golcü gol krallığı yarışında Harry Kane'in gerisinde kalsa da kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.
Bayern Münih ve Newcastle United gibi bol paralı takımların da listesinde yer alan 28 yaşındaki oyuncunun kontratında 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalma bedeli bulunuyor ve bu da onu büyük liglerde kendini ispatlamış nispeten ucuz bir golcü arayan takımlar için en önemli hedef yapıyor.