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YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

Fenerbahçe'de ilk oturumu gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda başkan adayı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasında sert rüzgarlar esti. Bir ara tartışmanın da ötesine gitme potansiyeli taşıyan anların ardından Yıldırım Ülker Stadyumu'ndan ayrıldı. Sonrasında ise Koç, kongrenin son anlarında yaptığı konuşmada eski başkanı bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeleri konusunda davette bulundu. Yıldırım da kabul etti. İki isim canlı yayında karşı karşıya geldi ve açıklamalarda bulundu. İşte yayında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 00:01 Güncelleme 09 Haziran 2024, 01:23
YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

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Fenerbahçe'nin bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeyi teklif etmişti. Koç'un konuşmasından önce stattan ayrılan Yıldırım ise basın toplantısı yaptıktan sonra bir duyuruda bulundu.

Fenerbahçe başkanı adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan gelen televizyon kanalına çıkma davetini kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrasında gözler ikilinin karşı karşıya geleceği anlara çevrildi.

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Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı bir kez daha canlı yayında tartışmaya çağırdı. Başkan Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" sözlerini sarf etti.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım ayağa kalkıp tokalaştı.

Ali Koç: "Sayın Başkan, akşam 8 aradı. "Kabul ediyorum, çıkalım. Moderatörsüz yapalım" dedi. Benim için memnuniyet verici bir durum. Çünkü uzun zamandır istiyordum."

Ali Koç: "Başkan beni aradı, tesadüf ben de tanımadığım mesajı atmam. Eve geldim, telefonu açtım, siz çıktınız."

Aziz Yıldırım: "Mesaj da attım."

Ali Koç: "Onu görmemiştim. FB TV dedim, Aziz Bey ulusal kanal olsun dedi. Birkaç görüşmemiz oldu, buradayız."

Aziz Yıldırım: "Aliciğim, 6 yıldır iyi olan bir şey yok ki?

Ali Koç: "Siz sadece futbol olarak bakıyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Amatörlerden bahsetmeyelim, amatörleri ben kurdum."

Ali Koç: "Zaten size göre kulüp sizsiniz."

Aziz Yıldırım: "Alicim, sana bir şey tavsiye ediyorum, Hallac-ı Mansur'u oku."

Ali Koç: Ben sizin kadın basketbola ne kadar önem vermiş olduğunuzu biliyorum. Ama başarıları tebrik etme konusunda yıllardır bana gelen bir şey olmadı.

Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, duymadınız mı? Tüm programlarda çıktığım yerlerde söyledim.

Ali Koç: Ben seçildikten sonra sizi bir daha görmedim. Ne duydum, ne işittim.

Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verin dedim. Çırağan Sarayı'nda söyledim.

Ali Koç: "Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse..."

Aziz Yıldırım: "6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü."

Ali Koç: "Siz sadece futbolu söylüyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı."

Ali Koç: "Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız."

Aziz Yıldıırm: "Alicim sen Hallac-ı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız."

Ali Koç: "Sizden sonrakileri hiç tebrik etmediniz."

Aziz Yıldırım: "Erkek basket için tebrik etmedim mi, duymadınız mı?"

Ali Koç: "Ben hayır duymadım."

Aziz Yıldırım: "İletmemişler size. Final Four'a kalmak başarıdır."

Ali Koç: "Ne oldu da son dakika bugün buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Gelmiş burada. Arkanızda herkes. Program 10 dakika geç başladı, arkadaşları ayıramadık."

Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim."

Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum."

Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim."

Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim."

Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum."

Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim."

ALİ KOÇ: DURSUN ÖZBEK'E KARŞI HER ŞEYİ KULLANABİLİRSİNİZ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşı karşıya geldiği yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında da konuştu. Yıldırım; "Adam (Dursun Özbek) size salladı, ben çıkıp sinek ikili dedim" ifadelerini kullandı. Koç da bu sözlerin ardından "Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz" dedi.

''MEKTUBU OKUSAN SENDE VERMEZSİN' DEDİ''

Aziz Yıldırım:" O ayrı. İfadesine karşı çıktım konuşma yaptım. Türker Aslan dedi ki, '28 şampiyonluk' falan dedi. Çıktım yalan dedim."

Ali Koç: "Nihat Özdemir'e niye demediniz."

Aziz Yıldırım: "Sordum ona da. Bize mektup yazdı. Okusan sen de vermezsin dedi. Onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor ister dedi."

Ali Koç: "Biz herkes almalı dedik, bize özel bir şey istemedik. Siz zekisiniz, 1959'dan önce kim olduysa verin diyeceksiniz."

Aziz Yıldırım: "Ali hatalarını lütfen gör. 20 sene hizmet ettim. 1 sene hapis yatmışım, gık dememişim. Yatmışım. Benimle kimler pazarlığa geldi, yanaşmadım. 3-4 aylık çocuğumla Cannes'a gittim, Yargıtay bana 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti. Gitme dediler, Türkiye'ye gitmek için özel uçak tuttum."

Ali Koç: "Tüm Türkiye takdir etti."

Aziz Yıldırım: "Etti ama Acar telefon etti, ben uçağa bindim dedim, geldim. 6 ay beni yakalayıp içeri atabilirdiler, yeniden yargılama çıktı."

Ali Koç: "Çok badireler atlattık."

Aziz Yıldırım: "Çok. Bu badireleri atlatırken..."

Ali Koç: "En kötüsünü siz atlattınız."

Aziz Yıldırım: "Bu mahkemeler devam etti. 2018'de beraber hareket edelim dedim, şu mahkemeleri halledelim dedim."

Ali Koç: "Tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ben kabul ederdim. 1 gün içinde zikzak yaşıyorsunuz."

Ali Koç: Merak ettim neden bir anda canlı yayını kabul ettiniz? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi...

Aziz Yıldırım: Çağrı yaptığın için geldim. Bugünkü son çağrın üzerine geldim.

Aziz Yıldırım: 2018'de gel beraber yönetim yapalım dedim, sen hayır dedin.

Ali Koç: Sizin söylemleriniz tutarlı olsaydı kabul ederdim. Zikzaklarınız var. Bugün mesela genel kurullarda tezahürat olmaz dediniz, bugün tezahürat yaparken videolarınız var.

Ali Koç: Sizin yönetiminizdeyken 6 sene geçirdik. Güzel günlerimiz de geçti, çok badire de atlattık.

Aziz Yıldırım: 3 Temmuz hariç iyiydik.

Ali Koç: 3 Temmuz'dan bugüne ne yazık ki bize yapılanları siz de görüyorsunuzdur. Burada daha fazla konuşmaya gerek yok. Haksızlıkların en güzel örneği bu. Ben niye aday oldum hatırlıyor musunuz?

Aziz Yıldırım: Söyle cevap vereyim.

Ali Koç: "Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907."

Aziz Yıldırım: "Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar."

Ali Koç: "1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler."

Ali Koç: "O zaman başkanımız kızmış, ben arkadaşlara olabilir, kızabilir, hepimiz stres altındayız dedim. Şeker hastaları kızabilir, eniştem de öyleydi. 2015'e kadar ben seçimden 1 haftaya önceye kadar, Aziz Yıldırım'ı 2 defa gördüm. Biri cenazeydi. Biri de Selçuk Şahin'in düğünündeydi. Arıza olduğunu anladım, 2 ayrı masaya koydular bizi."

Aziz Yıldırım: "Alicim Selçuk'u çağırıp Ali Bey'i o masaya koy demedim."

Ali Koç: "Sonra siz beni çağırdınız, kurda kuşa bırakmayalım dediniz. 2015'te."

Aziz Yıldırım: "Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim."

Ali Koç: "Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedik."

Aziz Yıldırım: "Ben arar sana söylerim."

Ali Koç: "Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine..."

Aziz Yıldırım: "Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim."

"Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz."

Ali Koç: 2015'te Siz beni çağırdınız, 'buraları kurda kuşa bırakmayalım' dediniz. 'Allah korusun başkanım, size bir şey olursa biz hazırız' dedim. Sonra mektuplaştık, sonuçta ben seçime giremedim.

Neyse geldik seçimde salona, konuşmalar başlamıştı. Sizin masanızdan telefon ettiler. 'Çık, iki laf et' dediler. 'Tamam' dedik, çıktık konuştuk. Ben o gün sizin talebinizin üzerine çıktım konuştum. Çok da güzel bir konuşma yaptım. 'Bir gün elimizi taşın altına koyacağız' dedim. Masadan indik, gittik. Siz seçildiniz.

Sonra size gelecektik bir emriniz var mı diye, olmadı. Eylül başında geldik. Aramızda çok tatsız bir toplantı oldu hatırlarsınız.

Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...

Ali Koç: Birdenbire şiddetlendiniz.

Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...

Aziz Yıldırım: Burhan Karaçam bana 'Aziz' demeye başladı.

Ali Koç: Siz de bana bir kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demediniz, iş adamı Ali Koç dediniz.

Aziz Yıldırım: "Ben savcının peşindeydim, imzalasın diye, memlekete gidiyor. 1-2 gün önce geldiniz. Simla Hanım'ı gördüm, ne dedim, Ali Bey'e söyle uzak duruyor gelsin mala sahip çıksın dedim, sor."

Ali Koç: "Siz çok öfkelendiniz. Siz seçim öncesi farklısınız, seçim sonrası farklısınız."

Aziz Yıldırım: "Hatırlamıyorum. Ben daha ölmedim dedim."

Ali Koç: "Geçmişte de size Aziz derdi. Size çok az insan Aziz derdi. Acar Ağabey derdi."

Ali Koç: "Siz çok sert ve bana göre yakışıksız bir çıkıştı. Ben sizle aynı gemide değilim dediniz. Bir gün veliaht gösterirsiniz işinize geliyorsa, yarın öbür gün en büyük düşman ilan edersiniz. Niye böyle anlatıyorum, karşımdaki insanın bir dediği bir dediğiyle tutsun isterim."

Aziz Yıldırım: "Benim tutar."

Ali Koç: "Sizin hiç tutmuyor."

Ali Koç: 6 sene stada gelmediniz, hiçbir yere gelmediniz.

Aziz Yıldırım: İyi çok istiyorsan gelirim, bakalım o zaman bundan sonra bu kadar rahat oluyor musun. Şampiyon olsan gelirdim. Ben oraya gelirsem veya açıklama yaparsam tepki alırsın. Aynı durum senin için de geçerli. Bazı şeyleri anlaman lazım.

Ali Koç: Benim, uğrunda çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, tanıyamadığımız hale geldi. Köstek oldunuz.

Aziz Yıldırım: Ortada başarı yok. Ali Koç şöyle yaptı, böyle yaptı diyemezdim...

Ali Koç: Hiç konuşmasaydınız bu dediğinize saygı duyardım.

Aziz Yıldırım: Rahat ol, geliyorum bundan sonra...

Ali Koç: Nihat Özdemir, '9 senedir ülkede şike yapamıyor' dedi.

Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır.

Ali Koç: Siz çıktınız Nihat Bey'i korumaya aldınız. Söz konusu Fenerbahçe ise dostumu tanımam.

Aziz Yıldırım: Öyle deme...

Ali Koç: Ben sizden de reaksiyon beklerdim. Ama bırakın reaksiyonu, Trabzon'da linç edildik bizi haksız buldunuz.

Aziz Yıldırım: O çocuklar şerefleriyle galip geldiler. Ali Koç ne yaptı, 2 Nisan'da kongreyi topladı. Yanlış yapıyorsunuz, gidin A Takım'la çıkın Galatasaray'ı yenin dedim. Ligden çekiliyoruz dediniz.

Ali Koç: Öyle bir şey demedik!

Aziz Yıldırım: Ali, yapma Allah aşkına...

Ali Koç: Ligden çekilme dahil tüm opsiyonları değerlendirmek için çağrı yaptık, bu ligden çekilmek mi demek?

Aziz Yıldırım: "Niye çağırıyorsun, milletin kafasına bu konuyu niye koyuyorsun. SPK'nın incelediği konuda alternatif olarak sunabilirsin. Sen orada dile getirmesen, insanlar geldiğinde çıkıp deseydin ki bunu takımı çekebilir miyiz deseydin, insanlar da o niyetle gelmişti. Onu deyince kulübün durumu ne olacaktı?"

Ali Koç: "Ona mı yetki almadın diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Hiç yazmamalıydın. Urfa'ya U19'la gidiyoruz şeyi. İnsanlar konuşmak istiyor, 4 kişi konuyor. İnsanlar oruç, rahatsız. Hüsran oldular, üzüldüler."

Ali Koç: "Hüsrana katılırım, insanlar konuşamadı, 100 küsür insan yazmıştı. İşin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Çekilme dahil opsiyonları değerlendireceğiz dedim. Ne fark edecekti?"

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi Fenerbahçe için ne diyor."

Aziz Yıldırım: "Ne demişim bakalım."

Ali Koç: "Londra'daki baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil."

Ali Koç: "Kim sokuyor bunları aklınıza."

Aziz Yıldırım: "Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler."

Ali Koç: "Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz."

Aziz Yıldırım: Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.

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Aziz Yıldırım: "Buradan Türkiye duysun, ben kumpas davasına gittim şikayetçi oldum, hakim savcı hepsi. Seninle ilgili 'Alacağım konuşalım' dediler. Şekip Mosturoğlu şahittir. 'Öyle bir şey yaparsanız şikayetçi olmam' dedim. Senle ilgili değil. Ben açtım şahsi olarak. Fenerbahçe değil."

Ali Koç: "Siz arada şeyi karıştırıyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Neyi?"

Ali Koç: "3 Temmuz'da Siz olduğunuz için mi camia sahip çıktı?"

Aziz Yıldırım: "Beni çağırdılar. Ben gittim, orada Ali Bey'i ifadeye çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Benim şikayet ettiğim davada seni de çağırıp ifadeni alacaklardı. Şekip ve Abdürrahim vardı avukat."

Ali Koç: "103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti."

Aziz Yıldırım: "Adım var mı?"

Ali Koç: "Bir şey soruyorum, üstünüze alınmayın. 3 Temmuz'dan beni sorumlu tutuyor, tapemin çıkmadığını..."

Aziz Yıldırım: "Sen futbolla ilgilenmiyordun ki...."

Ali Koç: "103 kişinin aynı ifadeleri."

Aziz Yıldırım: "1 taneyi ver bana bulup araştırayım. Ben yapmadıysam beni niye suçluyorsunuz?"

Ali Koç: "FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız hakkımda Amerikan projesi diye."

Aziz Yıldırım: "Şerefsizim öyle bir evrak yok."

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Ali Koç: "Açıktan para vermişler diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon €'mu demişim. Siz 10.5 milyon €'ya aldık diye açıklama yaptınız."

Ali Koç: "Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?"

Aziz Yıldırım: "Hata yapmıştır."

Ali Koç: "Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da ilk istifa edendi."

Aziz Yıldırım: "Benim dostluğum varsa satmam. Yanlış yapmıştır."

Ali Koç: "Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim."

Aziz Yıldırım: "Deme öyle deme."

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Gittiniz 11'e aldınız. Bakın hesaplarınıza, KAP açıklaması 7 milyon'du."

Ali Koç: "Size göre 11 verdik, yani Fenerbahçe suç işledi!"

Aziz Yıldırım: 6 yıldır neden şampiyon olamadık anlatır mısın?

Ali Koç: Siz efsanesiniz. Kötü tercihler, kötü hoca... Sizin döneminizden dolayı FFP sebebiyle sattığımız kadar alıyorduk. Aldığınız malları temlik olarak veremiyoruz. İkinci sezonun 22'inci haftasına kadar en büyük adaylardan biriydik. Sonraki maçlarda doğrandık. Sivas maçı ile kaçırdık bir tane. Jorge Jesus geldi. Sonrasında o da 'Burada maçlar sahada kazanılmıyor' dedi.

Ali Koç: "Ne kadar harcama yaptınız sosyal medya ile alakalı seçim için."

Aziz Yıldırım: "Ya Ali sende bir alemsin ya. Ne sorular soruyorsun."

Aziz Yıldırım: Bankalar Birliği ile ne kadara anlaştınız?

Ali Koç: İlki 347 milyon euro

Aziz Yıldırım: 330 milyon dolar.

Ali Koç: Euro Euro.

Aziz Yıldırım: Dolar dolar. Gittim konuştum.

Ali Koç: Niye Bankalar Birliği'ne gidip konuşuyorsunuz? Gelip bize sorun.

Aziz Yıldırım: "Sana sorunca durmadan 612 yazıyorsun."

Aziz Yıldırım: Lafları üstüne alıyorsun, alma.

Ali Koç: Koçspor diyorsun. Nasıl almayayım?"

Aziz Yıldırım: "2 Nisan'da milleti çağırırken maddelerden bir tanesinde takımı çekeceğiz dedin."

Ali Koç: "Yazıyı çıkarın. Çekilme dahil alternatifler yazıyor."

Aziz Yıldırım: "Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun."

Ali Koç: "Ben bilmiyordum ki onu, istişare ettim insanlarla. Çekilmenin Fenerbahçe için faydadan çok zarar getireceğini istişare ettik. 17 Mart'ta bizi linç etmeye çalıştılar orada. Sizin döneminizde 2 maç yarıda kaldı Trabzon'da."

Aziz Yıldırım: "Siz golü atın, Ersun Yanal dönemiydi, maç yarıda kalır dedim Volkan ve Emre'ye. Bir tek 2010/11 3-2 yenildiğimiz maçta çok rahat gittik geldik. Diğerlerinin hepsinde polis arabası içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer."

Ali Koç: "Trabzon öyle bir yer! Bir hafta önce Pendik maçı vardı, maç 43 dakika oynandı. Denizli'de futbolcularımıza zulmederek şampiyonluğumuz aldılar. Aynı şeyi yapacaklardı. Bizim oyuncularımıza ceza vereceklerdi, yeter dedik, muhtelif alternatifler sunduk. Biz kurusıkı ateş etmedik."

Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

Ali Koç: Teşekkür ederim bugün aradığınız için. Keşke daha sık görüşebilseydik, keşke size daha sık danışabilseydik. Geldiğimiz nokta itibarıyla, benim için Aziz Yıldırım'ın kredisi tükendi. Eminim ki benim kredim de sizde tükenmiştir. Seçim bitsin, bir yemek yiyelim.

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