YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

Ali Koç: 2015'te Siz beni çağırdınız, 'buraları kurda kuşa bırakmayalım' dediniz. 'Allah korusun başkanım, size bir şey olursa biz hazırız' dedim. Sonra mektuplaştık, sonuçta ben seçime giremedim.
Neyse geldik seçimde salona, konuşmalar başlamıştı. Sizin masanızdan telefon ettiler. 'Çık, iki laf et' dediler. 'Tamam' dedik, çıktık konuştuk. Ben o gün sizin talebinizin üzerine çıktım konuştum. Çok da güzel bir konuşma yaptım. 'Bir gün elimizi taşın altına koyacağız' dedim. Masadan indik, gittik. Siz seçildiniz.
Sonra size gelecektik bir emriniz var mı diye, olmadı. Eylül başında geldik. Aramızda çok tatsız bir toplantı oldu hatırlarsınız.
Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...
Ali Koç: Birdenbire şiddetlendiniz.
Aziz Yıldırım: Nedenini söyle...
Aziz Yıldırım: Burhan Karaçam bana 'Aziz' demeye başladı.
Ali Koç: Siz de bana bir kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç demediniz, iş adamı Ali Koç dediniz.
Aziz Yıldırım: "Ben savcının peşindeydim, imzalasın diye, memlekete gidiyor. 1-2 gün önce geldiniz. Simla Hanım'ı gördüm, ne dedim, Ali Bey'e söyle uzak duruyor gelsin mala sahip çıksın dedim, sor."
Ali Koç: "Siz çok öfkelendiniz. Siz seçim öncesi farklısınız, seçim sonrası farklısınız."
Aziz Yıldırım: "Hatırlamıyorum. Ben daha ölmedim dedim."
Ali Koç: "Geçmişte de size Aziz derdi. Size çok az insan Aziz derdi. Acar Ağabey derdi."
Ali Koç: "Siz çok sert ve bana göre yakışıksız bir çıkıştı. Ben sizle aynı gemide değilim dediniz. Bir gün veliaht gösterirsiniz işinize geliyorsa, yarın öbür gün en büyük düşman ilan edersiniz. Niye böyle anlatıyorum, karşımdaki insanın bir dediği bir dediğiyle tutsun isterim."
Aziz Yıldırım: "Benim tutar."
Ali Koç: "Sizin hiç tutmuyor."
Ali Koç: 6 sene stada gelmediniz, hiçbir yere gelmediniz.
Aziz Yıldırım: İyi çok istiyorsan gelirim, bakalım o zaman bundan sonra bu kadar rahat oluyor musun. Şampiyon olsan gelirdim. Ben oraya gelirsem veya açıklama yaparsam tepki alırsın. Aynı durum senin için de geçerli. Bazı şeyleri anlaman lazım.
Ali Koç: Benim, uğrunda çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, tanıyamadığımız hale geldi. Köstek oldunuz.
Aziz Yıldırım: Ortada başarı yok. Ali Koç şöyle yaptı, böyle yaptı diyemezdim...
Ali Koç: Hiç konuşmasaydınız bu dediğinize saygı duyardım.
Aziz Yıldırım: Rahat ol, geliyorum bundan sonra...
Ali Koç: Nihat Özdemir, '9 senedir ülkede şike yapamıyor' dedi.
Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır.
Ali Koç: Siz çıktınız Nihat Bey'i korumaya aldınız. Söz konusu Fenerbahçe ise dostumu tanımam.
Aziz Yıldırım: Öyle deme...
Ali Koç: Ben sizden de reaksiyon beklerdim. Ama bırakın reaksiyonu, Trabzon'da linç edildik bizi haksız buldunuz.
Aziz Yıldırım: O çocuklar şerefleriyle galip geldiler. Ali Koç ne yaptı, 2 Nisan'da kongreyi topladı. Yanlış yapıyorsunuz, gidin A Takım'la çıkın Galatasaray'ı yenin dedim. Ligden çekiliyoruz dediniz.
Ali Koç: Öyle bir şey demedik!
Aziz Yıldırım: Ali, yapma Allah aşkına...
Ali Koç: Ligden çekilme dahil tüm opsiyonları değerlendirmek için çağrı yaptık, bu ligden çekilmek mi demek?
Aziz Yıldırım: "Niye çağırıyorsun, milletin kafasına bu konuyu niye koyuyorsun. SPK'nın incelediği konuda alternatif olarak sunabilirsin. Sen orada dile getirmesen, insanlar geldiğinde çıkıp deseydin ki bunu takımı çekebilir miyiz deseydin, insanlar da o niyetle gelmişti. Onu deyince kulübün durumu ne olacaktı?"
Ali Koç: "Ona mı yetki almadın diyorsun."
Aziz Yıldırım: "Hiç yazmamalıydın. Urfa'ya U19'la gidiyoruz şeyi. İnsanlar konuşmak istiyor, 4 kişi konuyor. İnsanlar oruç, rahatsız. Hüsran oldular, üzüldüler."
Ali Koç: "Hüsrana katılırım, insanlar konuşamadı, 100 küsür insan yazmıştı. İşin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Çekilme dahil opsiyonları değerlendireceğiz dedim. Ne fark edecekti?"
Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."
Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."
Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."
Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."
Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."
Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."
Ali Koç: "Fenerbahçe'nin ta kendisi Fenerbahçe için ne diyor."
Aziz Yıldırım: "Ne demişim bakalım."
Ali Koç: "Londra'daki baronlar kim?"
Aziz Yıldırım: "Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil."
Ali Koç: "Kim sokuyor bunları aklınıza."
Aziz Yıldırım: "Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler."
Ali Koç: "Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz."
Aziz Yıldırım: Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.
Aziz Yıldırım: "Buradan Türkiye duysun, ben kumpas davasına gittim şikayetçi oldum, hakim savcı hepsi. Seninle ilgili 'Alacağım konuşalım' dediler. Şekip Mosturoğlu şahittir. 'Öyle bir şey yaparsanız şikayetçi olmam' dedim. Senle ilgili değil. Ben açtım şahsi olarak. Fenerbahçe değil."
Ali Koç: "Siz arada şeyi karıştırıyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "Neyi?"
Ali Koç: "3 Temmuz'da Siz olduğunuz için mi camia sahip çıktı?"
Aziz Yıldırım: "Beni çağırdılar. Ben gittim, orada Ali Bey'i ifadeye çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Benim şikayet ettiğim davada seni de çağırıp ifadeni alacaklardı. Şekip ve Abdürrahim vardı avukat."
Ali Koç: "103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti."
Aziz Yıldırım: "Adım var mı?"
Ali Koç: "Bir şey soruyorum, üstünüze alınmayın. 3 Temmuz'dan beni sorumlu tutuyor, tapemin çıkmadığını..."
Aziz Yıldırım: "Sen futbolla ilgilenmiyordun ki...."
Ali Koç: "103 kişinin aynı ifadeleri."
Aziz Yıldırım: "1 taneyi ver bana bulup araştırayım. Ben yapmadıysam beni niye suçluyorsunuz?"
Ali Koç: "FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız hakkımda Amerikan projesi diye."
Aziz Yıldırım: "Şerefsizim öyle bir evrak yok."
Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."
Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."
Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."
Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."
Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."
Ali Koç: "Açıktan para vermişler diyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon €'mu demişim. Siz 10.5 milyon €'ya aldık diye açıklama yaptınız."
Ali Koç: "Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?"
Aziz Yıldırım: "Hata yapmıştır."
Ali Koç: "Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da ilk istifa edendi."
Aziz Yıldırım: "Benim dostluğum varsa satmam. Yanlış yapmıştır."
Ali Koç: "Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim."
Aziz Yıldırım: "Deme öyle deme."
Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"
Aziz Yıldırım: "Gittiniz 11'e aldınız. Bakın hesaplarınıza, KAP açıklaması 7 milyon'du."
Ali Koç: "Size göre 11 verdik, yani Fenerbahçe suç işledi!"
Aziz Yıldırım: 6 yıldır neden şampiyon olamadık anlatır mısın?
Ali Koç: Siz efsanesiniz. Kötü tercihler, kötü hoca... Sizin döneminizden dolayı FFP sebebiyle sattığımız kadar alıyorduk. Aldığınız malları temlik olarak veremiyoruz. İkinci sezonun 22'inci haftasına kadar en büyük adaylardan biriydik. Sonraki maçlarda doğrandık. Sivas maçı ile kaçırdık bir tane. Jorge Jesus geldi. Sonrasında o da 'Burada maçlar sahada kazanılmıyor' dedi.
Ali Koç: "Ne kadar harcama yaptınız sosyal medya ile alakalı seçim için."
Aziz Yıldırım: "Ya Ali sende bir alemsin ya. Ne sorular soruyorsun."
Aziz Yıldırım: Bankalar Birliği ile ne kadara anlaştınız?
Ali Koç: İlki 347 milyon euro
Aziz Yıldırım: 330 milyon dolar.
Ali Koç: Euro Euro.
Aziz Yıldırım: Dolar dolar. Gittim konuştum.
Ali Koç: Niye Bankalar Birliği'ne gidip konuşuyorsunuz? Gelip bize sorun.
Aziz Yıldırım: "Sana sorunca durmadan 612 yazıyorsun."
Aziz Yıldırım: Lafları üstüne alıyorsun, alma.
Ali Koç: Koçspor diyorsun. Nasıl almayayım?"
Aziz Yıldırım: "2 Nisan'da milleti çağırırken maddelerden bir tanesinde takımı çekeceğiz dedin."
Ali Koç: "Yazıyı çıkarın. Çekilme dahil alternatifler yazıyor."
Aziz Yıldırım: "Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun."
Ali Koç: "Ben bilmiyordum ki onu, istişare ettim insanlarla. Çekilmenin Fenerbahçe için faydadan çok zarar getireceğini istişare ettik. 17 Mart'ta bizi linç etmeye çalıştılar orada. Sizin döneminizde 2 maç yarıda kaldı Trabzon'da."
Aziz Yıldırım: "Siz golü atın, Ersun Yanal dönemiydi, maç yarıda kalır dedim Volkan ve Emre'ye. Bir tek 2010/11 3-2 yenildiğimiz maçta çok rahat gittik geldik. Diğerlerinin hepsinde polis arabası içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer."
Ali Koç: "Trabzon öyle bir yer! Bir hafta önce Pendik maçı vardı, maç 43 dakika oynandı. Denizli'de futbolcularımıza zulmederek şampiyonluğumuz aldılar. Aynı şeyi yapacaklardı. Bizim oyuncularımıza ceza vereceklerdi, yeter dedik, muhtelif alternatifler sunduk. Biz kurusıkı ateş etmedik."
Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."
Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"
Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."
Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"
Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"
Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."
Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."
Ali Koç: "Koçspor diyorsun."
Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."
Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."
Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."
Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."
Ali Koç: Teşekkür ederim bugün aradığınız için. Keşke daha sık görüşebilseydik, keşke size daha sık danışabilseydik. Geldiğimiz nokta itibarıyla, benim için Aziz Yıldırım'ın kredisi tükendi. Eminim ki benim kredim de sizde tükenmiştir. Seçim bitsin, bir yemek yiyelim.