YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

Ali Koç ve Aziz Yıldırım ayağa kalkıp tokalaştı.

Ali Koç: "Sayın Başkan, akşam 8 aradı. "Kabul ediyorum, çıkalım. Moderatörsüz yapalım" dedi. Benim için memnuniyet verici bir durum. Çünkü uzun zamandır istiyordum." Ali Koç: "Başkan beni aradı, tesadüf ben de tanımadığım mesajı atmam. Eve geldim, telefonu açtım, siz çıktınız." Aziz Yıldırım: "Mesaj da attım." Ali Koç: "Onu görmemiştim. FB TV dedim, Aziz Bey ulusal kanal olsun dedi. Birkaç görüşmemiz oldu, buradayız." Aziz Yıldırım: "Aliciğim, 6 yıldır iyi olan bir şey yok ki? Ali Koç: "Siz sadece futbol olarak bakıyorsunuz." Aziz Yıldırım: "Amatörlerden bahsetmeyelim, amatörleri ben kurdum." Ali Koç: "Zaten size göre kulüp sizsiniz." Aziz Yıldırım: "Alicim, sana bir şey tavsiye ediyorum, Hallac-ı Mansur'u oku." Ali Koç: Ben sizin kadın basketbola ne kadar önem vermiş olduğunuzu biliyorum. Ama başarıları tebrik etme konusunda yıllardır bana gelen bir şey olmadı. Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, duymadınız mı? Tüm programlarda çıktığım yerlerde söyledim. Ali Koç: Ben seçildikten sonra sizi bir daha görmedim. Ne duydum, ne işittim. Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verin dedim. Çırağan Sarayı'nda söyledim. Ali Koç: "Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse..." Aziz Yıldırım: "6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü." Ali Koç: "Siz sadece futbolu söylüyorsunuz." Aziz Yıldırım: "Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı." Ali Koç: "Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız." Aziz Yıldıırm: "Alicim sen Hallac-ı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız." Ali Koç: "Sizden sonrakileri hiç tebrik etmediniz." Aziz Yıldırım: "Erkek basket için tebrik etmedim mi, duymadınız mı?" Ali Koç: "Ben hayır duymadım." Aziz Yıldırım: "İletmemişler size. Final Four'a kalmak başarıdır." Ali Koç: "Ne oldu da son dakika bugün buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Gelmiş burada. Arkanızda herkes. Program 10 dakika geç başladı, arkadaşları ayıramadık." Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim." Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum." Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim." Aziz Yıldırım: "Sen bugün çağrı yaptığın için geldim." Ali Koç: "6 senedir çağrı yapıyorum." Aziz Yıldırım: "İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim."

ALİ KOÇ: DURSUN ÖZBEK'E KARŞI HER ŞEYİ KULLANABİLİRSİNİZ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşı karşıya geldiği yayında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında da konuştu. Yıldırım; "Adam (Dursun Özbek) size salladı, ben çıkıp sinek ikili dedim" ifadelerini kullandı. Koç da bu sözlerin ardından "Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz" dedi. ''MEKTUBU OKUSAN SENDE VERMEZSİN' DEDİ'' Aziz Yıldırım:" O ayrı. İfadesine karşı çıktım konuşma yaptım. Türker Aslan dedi ki, '28 şampiyonluk' falan dedi. Çıktım yalan dedim." Ali Koç: "Nihat Özdemir'e niye demediniz." Aziz Yıldırım: "Sordum ona da. Bize mektup yazdı. Okusan sen de vermezsin dedi. Onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor ister dedi." Ali Koç: "Biz herkes almalı dedik, bize özel bir şey istemedik. Siz zekisiniz, 1959'dan önce kim olduysa verin diyeceksiniz." Aziz Yıldırım: "Ali hatalarını lütfen gör. 20 sene hizmet ettim. 1 sene hapis yatmışım, gık dememişim. Yatmışım. Benimle kimler pazarlığa geldi, yanaşmadım. 3-4 aylık çocuğumla Cannes'a gittim, Yargıtay bana 6 yıl 3 ay hapis cezası kesti. Gitme dediler, Türkiye'ye gitmek için özel uçak tuttum." Ali Koç: "Tüm Türkiye takdir etti." Aziz Yıldırım: "Etti ama Acar telefon etti, ben uçağa bindim dedim, geldim. 6 ay beni yakalayıp içeri atabilirdiler, yeniden yargılama çıktı." Ali Koç: "Çok badireler atlattık." Aziz Yıldırım: "Çok. Bu badireleri atlatırken..." Ali Koç: "En kötüsünü siz atlattınız." Aziz Yıldırım: "Bu mahkemeler devam etti. 2018'de beraber hareket edelim dedim, şu mahkemeleri halledelim dedim." Ali Koç: "Tutarsızlıklar yaşıyorsunuz. Ben kabul ederdim. 1 gün içinde zikzak yaşıyorsunuz."