Geride kalan sezonu 102 puan gibi tarihi bir derece ile tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray, 24'üncü kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı da beşe çıkararak beşinci yıldıza bir adım daha yaklaştı.
Geride kalan sezonu 102 puan gibi tarihi bir derece ile tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray, 24'üncü kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı da beşe çıkararak beşinci yıldıza bir adım daha yaklaştı.
Sezonun bitmesine kısa süre kala gerçekleşen başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Başkan Dursun Özbek yeni dönemde de sarı kırmızılıların 1 numarası olmaya devam etti. Zira Teknik Direktör Okan Buruk da önceki gün kontratını yenileyerek takımda kaldı.
Teknik heyet ve yönetimin koordineli çalışması devam ederken transfere öncelik verildi. Takımdan ayrılan ve ayrılması da muhtemel oyuncular üzerinden gerçekleşecek operasyonda çok önemli dünya yıldızları kadroya katılmak isteniyor.
Öncelikle kiralıklarla yollarını ayıran Cimbom'da sıra bonservisleriyle gönderileceklere geldi. Sergio Oliveira, Zaha, Tete, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez yabancı oyuncular arasında bulunurken Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ise yerli isimler. Elde edilecek bonservis de yeni yıldızlara kaynak oluşturacak.
Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti: Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun.
Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok" yanıtını verdi.
Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.
Galatasaray'ın listesinde bukunan isimlerden biri de Rafa Silva. Portelizli yıldız Benfica ile sona eren sözleşmesi sonrasında pek çok takımın da listesine girmeyi başardı.
Geride kalan sezonda 52 maça çıkan ve 22 gol atıp 15 de asist yapan 30 yaşındaki futbolcu bu ayın sonunda serbest statüden istediği takıma imza atabilecek.
Yıldız 10 numarayı aynı zamanda Suudi Arabistan takımları da yakından takip ediyor. Özellikle Al Shabab'ın Silva için devrede olduğu öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın mutlu sona ulaştığı haberini ise Fenerbahçe'nin yeni ve dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho duyurdu.
Jose Mourinho verdiği röportajda,"Rafa Silva, Fenerbahçe'ye gelecek mi?" sorusu üzerine, "Harika bir oyuncu ancak Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum" yanıtını verdi.