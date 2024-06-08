Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti: Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun.