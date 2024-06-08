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Galatasaray'a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi. Galatasaray'da transfer planları Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılıyor. Okan Buruk, transferdeki önceliklerinin sağ bek olduğunu belirtirken gündemdeki isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 16:01 Güncelleme 08 Haziran 2024, 16:01
Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Son iki sezondur yaptığı transferlerle gündem yaratan ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur'un istifa etmesinin sarı kırmızılıları nasıl etkileyeceği merak konusu.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

'Tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifa ettiğini duyuran Timur'a başkan Dursun Özbek'ten de flaş bir yanıt geldi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Başkan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Galatasaray 100 yıllık bir çınardır. Tutunacak dalı da çoktur' diyerek Timur'a göndermede bulundu.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Transfer operasyonlarının sorulması üzerine ise Özbek, geçtiğimiz sezonlarda da transferin başında ben vardım yine ben olacağım diyerek taraftarlara net bir mesaj verdi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

HEFEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan itibaren katılım sağlayacak.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Sarı kırmızılılarda hedef; tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Aslan, bu sefer bir üst tura da çıkarak geride kalan sezonun üzerinde bir performans göstermek istiyor.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

TRANSFER PLANI HAZIRLANDI

Galatasaray'da transfer planları da Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda takımın iskeletini korumayı planlıyor.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalanırken, Okan Buruk'un da takımda kalmasıyla belirsizlikler sona erdi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Barış Alper Yılmaz için de konuşan Buruk, milli yıldızın da gelecek sezon takımda olacağını duyurdu.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek. Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız son lig maçının ardından ayrılık sinyali de verdi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu. Kerem için transferde Inter Miami'nin ismi geçiyor.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

ÖNCELİK SAĞ BEK TRANSFERİ

Galatasaray'da imza töreninde konuşan Okan Buruk, transferdeki önceliklerinin sağ bek olduğunu belirtti.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Sacha Boey'un ardından o bölgeyi Serge Aurier ile dolduran sarı kırmızılılar Fildişili yıldızdan istediği verimi alamadı.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

JONATHAN CLAUSS HAMLESİ

Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında Jonathan Clauss'un olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Fransız oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilirken Galatasaray'ın Marsilya ile de görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

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