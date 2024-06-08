Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile nikah tazeleyen sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.
Son iki sezondur yaptığı transferlerle gündem yaratan ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur'un istifa etmesinin sarı kırmızılıları nasıl etkileyeceği merak konusu.
'Tutunacak dalım kalmadı' diyerek istifa ettiğini duyuran Timur'a başkan Dursun Özbek'ten de flaş bir yanıt geldi.
Başkan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Galatasaray 100 yıllık bir çınardır. Tutunacak dalı da çoktur' diyerek Timur'a göndermede bulundu.
Transfer operasyonlarının sorulması üzerine ise Özbek, geçtiğimiz sezonlarda da transferin başında ben vardım yine ben olacağım diyerek taraftarlara net bir mesaj verdi.
HEFEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan itibaren katılım sağlayacak.
Sarı kırmızılılarda hedef; tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Aslan, bu sefer bir üst tura da çıkarak geride kalan sezonun üzerinde bir performans göstermek istiyor.
TRANSFER PLANI HAZIRLANDI
Galatasaray'da transfer planları da Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılıyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda takımın iskeletini korumayı planlıyor.
Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalanırken, Okan Buruk'un da takımda kalmasıyla belirsizlikler sona erdi.
Takımdan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi hakkında da konuşan Okan Buruk, Arjantinli yıldızın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.
Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Barış Alper Yılmaz için de konuşan Buruk, milli yıldızın da gelecek sezon takımda olacağını duyurdu.
AYRILIKLAR NETLEŞİYOR
Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.
Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek. Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.
Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.
Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.
KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ
Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız son lig maçının ardından ayrılık sinyali de verdi.
Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu. Kerem için transferde Inter Miami'nin ismi geçiyor.
ÖNCELİK SAĞ BEK TRANSFERİ
Galatasaray'da imza töreninde konuşan Okan Buruk, transferdeki önceliklerinin sağ bek olduğunu belirtti.
Sacha Boey'un ardından o bölgeyi Serge Aurier ile dolduran sarı kırmızılılar Fildişili yıldızdan istediği verimi alamadı.
JONATHAN CLAUSS HAMLESİ
Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında Jonathan Clauss'un olduğu öğrenildi.
Fransız oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilirken Galatasaray'ın Marsilya ile de görüşmelere başlayacağı bildirildi.