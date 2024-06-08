Galatasaray’a Fransız yıldız: Gelmeyi kabul etti! İlk transfer o olacak

Başkan, bu sözlerin hatırlatılması üzerine "Galatasaray 100 yıllık bir çınardır. Tutunacak dalı da çoktur' diyerek Timur'a göndermede bulundu.

Transfer operasyonlarının sorulması üzerine ise Özbek, geçtiğimiz sezonlarda da transferin başında ben vardım yine ben olacağım diyerek taraftarlara net bir mesaj verdi.

HEFEF ŞAMPİYONLAR LİGİ Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play off turundan itibaren katılım sağlayacak.

Sarı kırmızılılarda hedef; tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Aslan, bu sefer bir üst tura da çıkarak geride kalan sezonun üzerinde bir performans göstermek istiyor.