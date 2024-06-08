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Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanırken, gözler transfere çevrildi. Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, Premier Lig'in yıldızı için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 11:59 Güncelleme 08 Haziran 2024, 11:59
Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Sarı kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak 102 puanla şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe 99 puanda kaldı.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

24. lig kupasını kaldıran Galatasaray, gelecek sezon bir kez daha şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak istiyor.

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Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

ERDEN TİMUR MORAL BOZDU

Galatasaray'da yeni sezon öncesi camiayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Son iki sezon kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Erden Timur görevini bıraktı.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Bir basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklayan Timur, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Timur'un ayrılığının Galatasaray'ı nasıl etkileyeceği merakla beklenirken gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Arjantinli yıldızın çok sevdiği Erden Timur'un görevinden ayrılmasına rağmen, sarı kırmızılı formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

Galatasaraya bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacakGalatasaraya bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak
Galatasaray'a bir Arjantinli yıldız daha! Erden Timur yoksa Mauro Icardi var: Transfere aracı olacak

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

GÖZLER AYRILIKLARDA

Galatasaray'da transferlerden önce gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Aslan'ı bu yönde oldukça zorlayacak bir transfer dönemi bekliyor.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Sarı kırmızılılar ilk olarak takımdaki kiralık isimlerle yollarını ayıracak. Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile vedalaşılacak.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Okan Buruk'un neredeyse hiç verim alamadığı Zaha ve Tete ile de yola devam edilmeyecek.

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Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 30 milyon euroluk yıldız 15 milyon euroya gelecek

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

YÜKSEK BONSERVİS HEDEFİ

Galatasaray'da savunma hattının da bu yaz değişmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Davinson Sanchez ve Nelsson ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Sarı kırmızılılara iki yıldız için de yüksek teklifler geliyor. Cimbom'un bu transferlerden beklentisi ise en az 15'er milyon euro.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da belirsizliğini koruyor. Yurt dışından birçok teklif alan milli futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istemediği öğrenildi.

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Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

DERRICK KÖHN SÜRPRİZİ

Galatasaray'a devre arasında transfer olan Derrick Köhn de beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Angelino'nun yerine transfer edilen Köhn, Okan Buruk'u memnun edemezken yeni sezon öncesi sol bek arayışları da başladı.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

AMRABAT HAREKATI

Orta sahada Lucas Torreira'yı rahatlatacak bir isim arayışında olan Galatasaray'da gündeme Sofyan Amrabat ismi geldi.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Manchester United'ın yolunu tutan yıldız orta saha, Ada ekibinde beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Galatasaray'ın Amrabat için tüm şartları seferber edip transferi noktalamak istediği öğrenildi.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

Amrabat da daha önce abisinin fortmasını terlettiği Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız

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