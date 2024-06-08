Galatasaray’da Okan Buruk 3 futbolcu için listesini verdi! Geleceğin yıldızları transfer edilecek

Galatasaray'da öncelikli hedef sağ bek. Bu mevkide Sacha Boey sonrasınd Aurier hamlesi yapan Aslan, istediği verimi alamadı ve bunun için de önceliğini söz konusu mevkiye verdi.
10 numara pozisyonunda ise Dries Mertens'in durumuna bağlı olarak transfer yapılacak. Gündemdeki yıldız ise Rafa Silva. Portekizli futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetim artık sona geldi.
Dünyada adını duyuran futbolcuları getirmeyi hedefleyen Galatasaray'da kontenjan konusunda sorun yaşanmaması adına yerli isimlere de kanca atılıyor.
Yedek kulübesini zenginleştirmek ve ilk 11'de de forma giyecek oyuncuları takviye etmek isteyen Okan Buruk, 3 ismi yönetime verdi ve görüşmeler başladı.
Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ile ilgileniyor. Stoper mevkisinde oynayan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.30 milyon Euro.