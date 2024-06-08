Galatasaray’da Okan Buruk 3 futbolcu için listesini verdi! Geleceğin yıldızları transfer edilecek

10 numara pozisyonunda ise Dries Mertens'in durumuna bağlı olarak transfer yapılacak. Gündemdeki yıldız ise Rafa Silva. Portekizli futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetim artık sona geldi.

Dünyada adını duyuran futbolcuları getirmeyi hedefleyen Galatasaray'da kontenjan konusunda sorun yaşanmaması adına yerli isimlere de kanca atılıyor.

Yedek kulübesini zenginleştirmek ve ilk 11'de de forma giyecek oyuncuları takviye etmek isteyen Okan Buruk, 3 ismi yönetime verdi ve görüşmeler başladı.