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Galatasaray'da Okan Buruk 3 futbolcu için listesini verdi! Geleceğin yıldızları transfer edilecek

Gelecek sezon da şampiyonluğa oynayarak mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, transferde elini hızlı tutmak istiyor. Kemerburgaz Tesisleri'nde açacağı sezon için heyecanı yüksek olan yönetim ve teknik heyet, belirlenen futbolcular üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Telnik Direktör Okan Buruk 3 yıldız adayı için yönetimle mutabakata vardı ve gelecekleri günü beklemeye başladı. 3 bomba birden patlatmaya hazırlanan Cimbom'daki son durum haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 21:11 Güncelleme 08 Haziran 2024, 21:15
Galatasaray’da Okan Buruk 3 futbolcu için listesini verdi! Geleceğin yıldızları transfer edilecek

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SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sezonu şampiyon tamamladıktan sonra gelecek senenin hazırlıklarına başlayan Galatasaray kadorsunu şekillendirmek üzere temaslarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda operasyonun başında Teknik Direktör Okan Buruk yer alıyor.

Başkan Dursun Özbek'in görevine devam edeceğine dair seçim sonucundan sonra Okan Buruk da yıllık 110 milyon lira maaşla kontratını uzattı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon sonunda 25'inci şampiyonluğu elde edip beşinci yıldızı takmayı hedefleyen yönetim ve teknik heyet büyük bir uğraş vererek transfere yöneldi. Gündemde pek çok yıldız bulunuyor.

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Galatasaray'da öncelikli hedef sağ bek. Bu mevkide Sacha Boey sonrasınd Aurier hamlesi yapan Aslan, istediği verimi alamadı ve bunun için de önceliğini söz konusu mevkiye verdi.

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10 numara pozisyonunda ise Dries Mertens'in durumuna bağlı olarak transfer yapılacak. Gündemdeki yıldız ise Rafa Silva. Portekizli futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetim artık sona geldi.

Dünyada adını duyuran futbolcuları getirmeyi hedefleyen Galatasaray'da kontenjan konusunda sorun yaşanmaması adına yerli isimlere de kanca atılıyor.

Yedek kulübesini zenginleştirmek ve ilk 11'de de forma giyecek oyuncuları takviye etmek isteyen Okan Buruk, 3 ismi yönetime verdi ve görüşmeler başladı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ile ilgileniyor. Stoper mevkisinde oynayan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.30 milyon Euro.

Sarı-kırmızılı ekip hücum bölgesin takviye için Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın listesinde olan genç oyuncu, bu sezon 38 maçta 13 gol, 8 asist yaptı.

Cimbom'un listesinde yer alan son yerli isim Bertuğ Yıldırım. 2023/24 sezonunun başında Hatayspor'dan Rennes'e 5.40 milyon Euro'ya transfer olan genç oyuncu burada 31 maça çıkıp 2 gol ve 2 asist yaptı. 21 yaşında olan Bertuğ'un güncel piyasa değeri 3.50 milyon Euro.

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