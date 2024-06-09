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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert sözler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söyledikleri 'Sinek ikili' sözlerine yanıt verdi. Özbek Aziz Yıldırım için "Kendisi destede yok" dedi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 13:25 Güncelleme 09 Haziran 2024, 13:34
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a sert sözler!

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söyledikleri 'Sinek ikili' sözlerine yanıt verdi. Özbek Aziz Yıldırım için "Kendisi destede yok" dedi.


İşte o sözler;

Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert sözler!

"Dünkü kongrede küfür kafir, nasıl saldırdıklarını gördünüz. Biz de kongre yaptık, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biri terk ediyor, biri kendi kendine konuşuyor. Dün bir televizyon programı oldu. Sporla ilgisi olmayan tartışmalar. Türk sporuna hiç fayda sağlamayan bir toplantı oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin Galatasaray başkanının ismini ağzına alırken."

"Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!"


"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!"

"İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu."

"Bankalar Birliği'nden çıkmanın altyapısını hazırladık. Altı sene önce Bankalar Birliği'nden çıkma konusunu söyledim. Bazı arkadaşlar yeni idrak ediyor! Bu da Galatasaray'ın bakışını gösteriyor."


RAFA SİLVA AÇIKLAMASI

"Transferle ilgili konuşmak, kulübün menfaatine olmaz! Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz."

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