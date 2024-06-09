Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a sert sözler!

Özbek, Fenerbahçe 'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım 'ın kendisi hakkında söyledikleri 'Sinek ikili' sözlerine yanıt verdi. Özbek Aziz Yıldırım için "Kendisi destede yok" dedi.



İşte o sözler;

"Dünkü kongrede küfür kafir, nasıl saldırdıklarını gördünüz. Biz de kongre yaptık, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biri terk ediyor, biri kendi kendine konuşuyor. Dün bir televizyon programı oldu. Sporla ilgisi olmayan tartışmalar. Türk sporuna hiç fayda sağlamayan bir toplantı oldu. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin Galatasaray başkanının ismini ağzına alırken."

"Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok!"